Правда, что переболевшие лучше защищены от коронавируса, чем привитые? Объясняет эксперт

По словам специалиста, исследования и опыт говорят в пользу иммунитета, приобретенного посредством вакцинации, поскольку факт перенесенного заболевания не защищает ни от госпитализации и долгосрочных проблем со здоровьем, ни от повторного заражения.

"Нет такого, что если переболел, то больше не заболеешь.

Это миф, что переболевшие имеют лучшую защиту - исследования показывают обратное.

О естественном иммунитете тоже сложно говорить, потому что мы видим, что у молодых людей тоже бывают серьезные осложнения", - пояснил Думпис.

Специалист подчеркнул, что, хотя эпидемиологическая ситуация в Латвии намного лучше, чем зимой, уровень заболеваемости остается высоким, также велико количество госпитализированных и тяжелых больных Covid-19.

"Нас беспокоит количество госпитализированных и тяжелобольных, потому что это люди из групп риска, которые должны были быть вакцинированы еще в феврале. Это самые большие опасения - относительно небольшой охват вакцинацией групп риска.

"100% тех, кто находится в больницах и в тяжелом состоянии, не были вакцинированы", - подчеркнул Думпис.

Специалист отметил, что Латвии удалось вырваться из наихудшего сценария Covid-19, но мы переживаем "хронический рост" заболевания.

Оценивая снижение уровня вакцинации, инфектолог согласился с тем, что есть основания опасаться, что предполагаемый коллективный иммунитет не будет достигнут к концу лета. В этом отношении Латвия отстает от других стран примерно на 10%, что плохо, потому что эпидемиологическая ситуация в Латвии более опасная. "В Дании, например, количество вакцинированных в группах риска составляет 90–100%. Наша цель - спасти население осенью", - пояснил Думпис.

Он подчеркнул, что одна из основных целей - обеспечение очного обучения осенью, поэтому необходимо работать над повышением охвата вакцинацией.

"Если учитель не вакцинирован в классе с невакцинированными детьми, тогда в этом классе повышается риск, и дети уносят болезнь домой. У детей также случается тяжелое течение болезни",

предупредил эксперт.

По мнению Думписа, было бы неразумно подвергать вакцинированных ограничениям, поэтому не исключено, что осенью и зимой, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, характер ограничений может быть разным для разных групп населения. Многое также будет зависеть от новых штаммов вируса, но нужно работать, чтобы "не приходилось жить с ограничениями зимой", - сказал инфектолог.

Профессор отметил, что вакцинация детей безопасна и возможна. "Может быть, это не вопрос жизни и смерти, но вакцинируя детей, мы защитим не только их, но и других людей, создав общий иммунитет. Нужно думать и с точки зрения общественных интересов.

Мне трудно понять, почему мы начинаем сомневаться в сути вакцинации, если в детстве все были вакцинированы и теперь не умираем, например, от кори и туберкулеза", - сказал Думпис.

У ученых пока нет однозначного ответа на вопрос, нужна ли ревакцинация всем вакцинированным.