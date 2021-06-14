Вт, 15.06.2021
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Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
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Прорыв в вакцинации против коронавируса: эффективность Novavax в испытаниях превышает 90%

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вакцина против Covid-19, разработанная американской биотехнологической компанией Novavax, показала эффективность более 90% в ходе испытаний в США и Мексике, что вселяет надежду на более успешную вакцинацию в развивающихся странах.

В ходе испытаний вакцина обеспечивала 100% защиту от Covid-19 от умеренной до тяжелой степени и защиту в целом 90,4%,

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сообщили в компании Novavax, указав, что в испытаниях в США и Мексике приняли участие 29 960 человек.

Компания заявила, что планирует добиться одобрения своей вакцины против Covid-19 в США, Европе и других странах к концу сентября, и примерно к тому времени она сможет производить до 100 миллионов доз в месяц.

Хотя несколько богатых стран добились успеха в вакцинации своего населения от Covid-19, есть опасения, что многие бедные страны не участвуют в глобальных усилиях по вакцинации.

Вакцина Novavax, которую легко хранить и транспортировать, может сыграть важную роль в кампаниях вакцинации в развивающихся странах.

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