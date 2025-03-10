Трамп: США "почти" возобновили обмен разведданными с Украиной

Ранее США приостановили предоставление разведданных Украине. Отвечая на вопрос, намерен ли он изменить это решение, Трамп в воскресенье заявил журналистам: "Мы почти это сделали".

Ожидается, что во вторник, 11 марта, американские чиновники встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение войны между Россией и Украиной. Трамп выразил надежду, что на этих переговорах удастся достичь значительного прогресса.

"Я думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса", - сказал Трамп.

Президент США также отметил, что, по его мнению, Украина подпишет соглашение по полезным ископаемым.

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