Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 9 марта, заявил, что США вскоре могут возобновить передачу разведывательной информации Украине.
Трамп: США "почти" возобновили обмен разведданными с Украиной
Ранее США приостановили предоставление разведданных Украине. Отвечая на вопрос, намерен ли он изменить это решение, Трамп в воскресенье заявил журналистам: "Мы почти это сделали".
Ожидается, что во вторник, 11 марта, американские чиновники встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение войны между Россией и Украиной. Трамп выразил надежду, что на этих переговорах удастся достичь значительного прогресса.
"Я думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса", - сказал Трамп.
Президент США также отметил, что, по его мнению, Украина подпишет соглашение по полезным ископаемым.
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