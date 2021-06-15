Вт, 15.06.2021
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Роман Протасевич, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta

Депутат пытался заявить о взятке, но теперь его самого могут оштрафовать. Что случилось?

Юрис Юрашс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Прокурор Марис Урбанс просит суд применить штраф в размере 12 500 евро к обвиняемому в умышленном разглашении государственной тайны депутату Сейма, бывшему начальнику отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юрису Юрашсу.

В прокуратуре сообщили, что в ходе судебных прений прокурор потребовал для Юрашса и дополнительного наказания - запрета на два года и шесть месяцев выполнять служебные обязанности или определенные рабочие задачи, связанные с использованием или защитой государственной тайны.

Следующее заседание по делу Юрашса назначено на 21 июня.

Дело Юрашса рассматривается в суде за закрытыми дверями.

Что случилось?

Летом 2016 года Юрашс публично заявил, что ему предложили взятку, чтобы переквалифицировать уголовное дело бывшего главы Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского с взяточничества на торговлю влиянием, что предполагает более мягкое наказание.

Юрашс утверждал, что еще до публичного заявления он сообщил о попытке подкупа KNAB и прокуратуре, но реакции не последовало, и тогда он заявил о происходящем через СМИ.

За публичное обнародование этой информации против Юрашса был начат уголовный процесс. Прокурор Айвис Залужинскис пришел к выводу, что оснований для привлечения Юрашса к уголовной ответственности нет и дело должно быть прекращено, однако старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел Модрис Адлерс отменил решение Залужинскиса. Дело было возвращено в Службу государственной безопасности.

Юрашс своей вины в инкриминируемом преступлении не признает.

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