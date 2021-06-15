Ср, 16.06.2021
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Полицейские заметили на улице подозрительного мужчину. Оказалось, он замешан в краже электроскутеров

ФОТО: fotokaleinar/Shutterstock

На прошлой неделе сотрудники Государственной полиции заметили на улице в Риге подозрительного мужчину, который привлек их внимание. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили два украденных электроскутера, которые он взял напрокат.

В ходе оперативных мероприятий 8 июня сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции заметили на улице подозрительного человека, поведение и действия которого заставили их заподозрить, что он мог совершить имущественное преступление.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства человека, в ходе которого были конфискованы два взятых напрокат скутера. Выяснилось, что 1 июня мужчина угнал их, беспрепятственно получив доступ к одному из скутеров в Риге на улице Меллужу, а 8 июня - в Пардаугаве.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по статье 180 Уголовного кодекса, а именно кража в небольших размерах, а еще по статье 185 - умышленное уничтожение и повреждение имущества.

В минувшую среду, 9 июня, суд принял меру пресечения в отношении мужчины 1981 года рождения.

Следует отметить, что задержанный уже несколько раз попадал в поле зрения полиции: за кражу со взломом, за умышленное повреждение имущества и за мелкую кражу. Всего мужчина был оштрафован десять раз.

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