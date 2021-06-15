Малообеспеченные и неимущие жители Латвии смогут погасить долги до 5000 евро

Поправки вступят в силу 1 января 2022 года и позволят людям погасить долги до 5000 евро.

Целью нового постановления является содействие восстановлению платежеспособности и повышению финансовой грамотности. Эта возможность будет доступна для людей, чьи средние доходы в последний год не достигали минимальной зарплаты, а также имеющим статус неимущего или малообеспеченного домохозяйства.

Таким образом, будет осуществляться участие человека в экономической сфере, поясняют в Сейме.

В настоящее время для физических лиц, которые не могут покрыть свои долги, единственной доступной коллективной процедурой является производство по делу о несостоятельности физического лица. Для того, чтобы лицо начало процесс неплатежеспособности, его долги должны составлять не менее 5000 евро, кроме того, для подачи заявления должна быть уплачена государственная пошлина, а также внесен задаток неплатежеспособности. Однако в стране имеется значительное количество физических лиц, у которых нет достаточных средств для покрытия своих долгов самостоятельно, отмечают авторы закона в Минюсте.

Поддержка будет предназначена для физических лиц, которые были латвийскими налогоплательщиками в течение последних 12 месяцев или имели задекларированное место жительства в Латвии в течение последних 12 месяцев и получают социальные выплаты из государственного бюджета или бюджета самоуправления. То же относится и к физическим лицам, которые имеют статус неимущих или малообеспеченных семьей не менее трех месяцев из последних 12 месяцев до подачи заявления.

Новое постановление не будет применяться к тем должникам, у которых есть обеспеченные кредиторы (кредиторы, чьи требования к должнику обеспечены коммерческим залогом, ипотекой, зарегистрированной в Земельной книге или в судебных документах, на имущество должника или третьего лица), а также к лицам, имеющим недвижимость за пределами Латвии.

В случае невыполнения лицом наложенных на него обязательств и ограничений или если в заявлении будет содержаться ложная информация, которая привела к необоснованному освобождению физического лица, вступят в силу все долги, которые имелись до подачи заявления.

Решение определяет активные действия человека на протяжении всего процесса. Человек должен будет:

подготовить заявление о списании долгов и подать его присяжному нотариусу;

воздерживаться от действий, ухудшающих его положение;