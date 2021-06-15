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Российское интернет-издание "Медиазона" требуют признать иностранным агентом

Интернет-издание "Медиазона" требуют признать иностранным агентом

Фонд защиты национальных ценностей обратился в комиссию Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России, в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием признать интернет-издание "Медиазона" "иностранным агентом". Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава организации Максим Шугалей.

Среди основания для признания "Медиазоны" СМИ-"иноагентом" Шугалей приводит тот факт, что издание на своих ресурсах размещает материалы Фонда борьбы с коррупцией, правозащитной группы "Агора" и "Медузы". Также, по словам Шугалея, Генпрокуратура признала недостоверной информацию "Медиазоны" о том, как коронавирус распространялся в системе ФСИН.

Кроме того, глава фонда считает одним из оснований то, что издание освещало процессы над Надеждой Савченко в России, а также писало о деле "Сети", фигурантов которого суд признал членами террористической организации.

Журналисты, считает Шугалей, "доказывали общественности их невиновность и [говорили о] нарушении закона сотрудниками российских правоохранительных органов и спецслужб".

Также в вину изданию автор поста вменяет то, что за последние пять лет "Медиазона" и ее журналисты получили несколько грантов и премий от фонда поддержки российских СМИ "Среда", а также были удостоены журналистской награды "Свободная пресса Восточной Европы", которая была учреждена немецким и норвежским фондами.

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