Пытки и убийства мирных жителей: зверства российских наемников в ЦАР

CNN и The Sentry удалось получить доказательства нескольких инцидентов, в которых российские наемники в ЦАР принимали участие в насилии и масштабных нарушениях прав человека.

The Sentry - независимая исследовательская организация, исследующая связь денежных потоков с массовыми зверствами.

Несмотря на широко распространенную атмосферу страха, десятки человек согласились предоставить информацию об испытанном и увиденном насилии, в том числе убийствах, изнасилованиях и пытках, а также нападениях на гражданских лиц и военных преступлениях. В этих зверствах принимали участие как российские наемники, так и армия ЦАР.

15 февраля этого года в городе Бамбари в ЦАР произошло военное столкновение. В надежде спастись от пуль, несколько местных жителей попытались спрятаться в мечети.

Российские наемники и армия Центральноафриканской республики в Бамбари проводили операцию против повстанцев. Однако в ходе этой операции целями стали и гражданские лица, спрятавшиеся в мечети.

Свидетели указывают, что по гражданским лицам стреляли и с российского военного вертолета, который принимал участие в операции и оказывал поддержку наемникам.

Точное число убитых в феврале в Бамбари гражданских жителей неизвестно, однако обобщенная CNN информация свидетельствует, что в результате этого инцидента погибли от 12 до 20 человек.

Это не единственный случай, когда российские наемники обвиняются в зверствах против гражданских жителей в ЦАР.

Операции в ЦАР проводят и наемники из Сирии, ранее принимавшие участие в операциях частной военной российской компании в Сирии и Ливии.

Российские военные инструкторы находятся в ЦАР с 2017 года, когда Совбез ООН отменил введенное в стране эмбарго на оружие. Большая часть этих российских инструкторов были представителями не российской армии, а частной военной структуры. С того времени российские действия в этой африканской стране только набирали силу.

Подсчеты The Sentry свидетельствуют, что в Центральноафриканской республике в данный момент находятся примерно 2300 наемников из разных стран.

В нарушениях прав человека обвиняются все вовлеченные в конфликт в ЦАР стороны, однако эксперты ООН выражают все больше опасений именно по поводу роли российских наемников.

Информация о совершенных в ходе конфликта зверствах начала звучать чаще, начиная с конца прошлого года, когда российские наемники присоединились к наступлению правительства ЦАР против повстанцев.

14 марта отряд российских бойцов застрелил старейшину одного из поселков, обвинив его в сотрудничестве с повстанцами. В ходе этой операции российские наемники сожгли примерно 60 домов, а также устроили похищение. По словам свидетелей, наемники напали и на несколько женщин поселка.

Российские наемники обвиняются в самовольном задержании и принудительном перемещении.