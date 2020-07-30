ЧВК Вагнера: все, что о ней известно

Но вооруженные люди из России были замечены и в соседней Центральноафриканской республике, причем, возможно, что речь идет уже о новой ЧВК, не связанной с группой Вагнера. Официально известно только то, что Россия изучает возможности "взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР. В 2018 г. началась реализация поисковых горнорудных концессий", как сообщил в конце марта МИД РФ.

Также внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что Москва "на безвозмездной основе" поставила для нужд центральноафриканской армии в конце января - начале февраля" партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командировала 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР.

Первыми о том, что "гражданскими инструкторами" могут быть члены российских ЧВК, сообщили французские радиостанция Europe1, агентство AFP и издание Le Monde. По их сведениям, россияне в качестве своей базы выбрали поместье бывшего лидера страны Бокассы – в 60 километрах от столицы Банги. Побывавший на месте корреспондент AFP сообщил, что не смог вести фото- или видеосъемку.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они отправились туда, чтобы расследовать деятельность ЧВК Вагнера.

Что делают наемники ЧВК в Ливии?

В мае 2020 года в распоряжении международных новостных агентств появился доклад мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, в котором говорилось о том, что в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства в Триполи воевали 1200 наемников ЧВК Вагнера.

В документе подчеркивалось, что это число приблизительно и основано "на немногочисленных визуальных контактах и информации из открытых источников". В соответствии с данными доклада, члены ЧВК Вагнера находятся в Ливии с 2018 года. "ЧВК Вагнера оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и в операциях влияния", - приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP.

В использовании наемников на территории Ливии не раз обвинял Россию и Вашингтон. В докладе экспертов Вашингтонского института ближневосточной политики на эту тему говорится, что "тенденция все чаще использовать ЧВК в качестве инструмента внешней политики является отличительной чертой стратегии Путина". Запутанная сеть субподрядчиков не позволяет провести четкое разграничение между военными и гражданскими силами, и ЧВК действуют вне четкого правового поля, поясняют эксперты.

Бойцы частной армии: кто они

Набор наемников, судя по информации о погибших, шел по всей России. Очень многие из убитых в Сирии ранее имели опыт ведения боевых действий на востоке Украины. Это подтверждают как родственники, так и знакомые погибших наемников. По данным украинского СБУ, тех, кто воевал в обеих "горячих точках", насчитывается 277 человек.