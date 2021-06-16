Израиль нанес воздушный удар по сектору Газа

Подожженные баллоны с взрывчатым веществом и последовавшие за ними воздушные удары - первый серьезный конфликт между Израилем и секторам Газа с 21 мая, когда заключенное перемирие привело к прекращению 11-дневных военных действий, в ходе которых были убиты 260 палестинцев и 13 человек в Израиле.

Палестинские новостные источники информировали, что воздушные силы Израиля совершили нападение минимум на один объект на востоке от города Хан-Юнисе в южной части сектора.

Вооруженные силы Израиля сообщили, что, отвечая на "зажигательные шары", "истребители нанесли удары по военным комплексам, принадлежащим террористической организации ХАМАС".

Это первые удары Израиля по сектору Газа с момента утверждения новой коалиции в правительстве Израиля.