Ср, 16.06.2021
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Джо Байден, президент США

Израиль нанес воздушный удар по сектору Газа

ФОТО: MAHMUD HAMS / AFP

Воздушные силы Израиля в среду утром нанесли воздушный удар по сектору Газа, ответив таким образом на баллоны с зажигательной смесью, которые палестинские боевики запустили с сектора Газа на юг Израиля, пишет AFP.

Подожженные баллоны с взрывчатым веществом и последовавшие за ними воздушные удары - первый серьезный конфликт между Израилем и секторам Газа с 21 мая, когда заключенное перемирие привело к прекращению 11-дневных военных действий, в ходе которых были убиты 260 палестинцев и 13 человек в Израиле.

Палестинские новостные источники информировали, что воздушные силы Израиля совершили нападение минимум на один объект на востоке от города Хан-Юнисе в южной части сектора.

Вооруженные силы Израиля сообщили, что, отвечая на "зажигательные шары", "истребители нанесли удары по военным комплексам, принадлежащим террористической организации ХАМАС".

Это первые удары Израиля по сектору Газа с момента утверждения новой коалиции в правительстве Израиля.

Баллоны с зажигательной смесью, вызвавшие около 20 пожаров на юге Израиля, были запущены во время, когда тысячи израильских ультранационалистов во вторник проходили шествием по улицам Старого города Иерусалима.

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