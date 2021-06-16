Северная Корея признала, что в стране не хватает продовольствия

КНДР подвержена различным международным санкциям, установленным в виде реакции на ядерную программу коммунистического режима, и постоянно борется с нехваткой продуктов питания.
В прошлом году ситуацию еще большое осложнила пандемия, а также летние бури и наводнения.
На заседании ЦК Трудовой партии Кореи Ким признал, что в этом году экономическая ситуация улучшилась, и что промышленное производство по сравнению с прошлым годом выросло на 25%, сообщает официальное агентство Пхеньяна KCNA.
Северная Коря ввела строгий карантин, а с января прошлого году закрыла границу с Китаем.
Несмотря на то, что Пхеньян долгое время утверждал, что в стране не констатировано ни одного случая заражения Covid-19, эксперты ставят это под сомнение, однако из-за карантинных мероприятий Северная Корея понесла большие экономические потери.