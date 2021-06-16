Ср, 16.06.2021
Сейчас подходящее время для вакцинации от Covid-19 и подготовки к осени. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
3

Северная Корея признала, что в стране не хватает продовольствия

Ким Чен Ын ФОТО: EPA/KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал - ситуация с продовольствием в стране "напряженная". Это вызвало опасения, что может повториться пережитый в 90-е годы голод, унесший жизни сотен тысяч человек, пишет AFP.

КНДР подвержена различным международным санкциям, установленным в виде реакции на ядерную программу коммунистического режима, и постоянно борется с нехваткой продуктов питания.

В прошлом году ситуацию еще большое осложнила пандемия, а также летние бури и наводнения.

3

На заседании ЦК Трудовой партии Кореи Ким признал, что в этом году экономическая ситуация улучшилась, и что промышленное производство по сравнению с прошлым годом выросло на 25%, сообщает официальное агентство Пхеньяна KCNA.

Северная Коря ввела строгий карантин, а с января прошлого году закрыла границу с Китаем.

Несмотря на то, что Пхеньян долгое время утверждал, что в стране не констатировано ни одного случая заражения Covid-19, эксперты ставят это под сомнение, однако из-за карантинных мероприятий Северная Корея понесла большие экономические потери.

НАВЕРХ
Back