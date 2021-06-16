В Женеве началась встреча Байдена и Путина

В Женеве началась встреча Байдена и ПутинаДополнено в 15:07
В Женеве началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встречаются в статусе глав государств впервые, пишет Reuters.
В Женеве началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встречаются в статусе глав государств впервые, пишет Reuters.
Встреча проходит на вилле Ла Гранж в Женеве.
Во время протокольной съемки для СМИ президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи, а также выразил надежду, что она будет продуктивной, так как "в российско-американских отношениях накопилось много вопросов", пишет ТАСС.
В свою очередь Байден отметил, что планирует обсудить с Путиным разногласия и сферы потенциального сотрудничества.
По планам, Байден и Путин проведут три раунда переговоров, а вся встреча продлится не более пяти часов. Впрочем, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что встреча может немного затянуться.
По итогам переговоров президенты дадут отдельные пресс-конференции. Подписывать какие-либо документы они не планируют.
Как отмечает Русская служба ВВС, Байден совершает первое турне в Европу в качестве президента США. В Женеву он прилетел после саммита стран-членов НАТО в Брюсселе, а до этого был на переговорах "Большой семерки" в Британии.
Для Путина поездка в Женеву - первый зарубежный визит за последние полтора года. Он летал в Иерусалим в январе 2020 года, после чего из-за пандемии перешел на встречи по видеосвязи.
До Байдена Путин за 20 лет руководства Россией вел переговоры с четырьмя американскими президентами - Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.
Встреча Путина и Байдена состоится в момент, когда отношения между Россией и США, по оценке самих президентов, находятся в худшем состоянии со времен холодной войны.