В Женеве началась встреча Байдена и Путина

Встреча проходит на вилле Ла Гранж в Женеве.

Во время протокольной съемки для СМИ президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи, а также выразил надежду, что она будет продуктивной, так как "в российско-американских отношениях накопилось много вопросов", пишет ТАСС.

В свою очередь Байден отметил, что планирует обсудить с Путиным разногласия и сферы потенциального сотрудничества.

По планам, Байден и Путин проведут три раунда переговоров, а вся встреча продлится не более пяти часов. Впрочем, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что встреча может немного затянуться.

По итогам переговоров президенты дадут отдельные пресс-конференции. Подписывать какие-либо документы они не планируют.

Как отмечает Русская служба ВВС, Байден совершает первое турне в Европу в качестве президента США. В Женеву он прилетел после саммита стран-членов НАТО в Брюсселе, а до этого был на переговорах "Большой семерки" в Британии.

Для Путина поездка в Женеву - первый зарубежный визит за последние полтора года. Он летал в Иерусалим в январе 2020 года, после чего из-за пандемии перешел на встречи по видеосвязи.

До Байдена Путин за 20 лет руководства Россией вел переговоры с четырьмя американскими президентами - Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.