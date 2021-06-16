Левитс посоветовал Байдену быть твердым во время встречи с Путиным

В среду, 16 июня, в Женеве состоится встреча Байдена и Путина. Ей завершится первый официальный зарубежный визит Байдена, в ходе которого он посетил встречу лидеров G7, саммит НАТО и встретился с лидерами ЕС. Байден начал саммит НАТО, встретившись в кулуарах с лидерами стран Балтии, которым подтвердил готовность США принимать участие в укреплении обороны региона.

Левитс рассказал, что он указал Байдену - Россия уважает сильных игроков. 196

Поэтому он дал совет во время встречи отметить, что США - "сильные и у них есть два элемента силы". Один из них - военные возможности. "Ясно, что у США и НАТО вместе куда больше военных и реальных возможностей, чем у России", - сказал в интервью Левитс.

Второй элемент - политическая воля использовать эти военные возможности. Так как Россия по-прежнему "проверяет Запад", США стоило бы сигнализировать, что "у нас есть политическая воля всех видов остановить агрессию со стороны наших соседей".

В интервью Левитс выразил уверенность, что Байдену удастся убедить Путина:

"Президент Байден очень осторожен. (...) Он тот человек, кто может сказать: президент Путин, остановитесь, ни шагу дальше!".

Если Байдену удастся убедить Путина, что предупреждение серьезно, Путин может изменить свои действия, уверен Левитс.

"[Путин] - он рациональный человек, - отметил Левитс. - Если он увидит, во что это выльется для него и России, что цена такого поведения выше потенциальной прибыли, то, конечно, ведомый рациональными причинами, он послушает Байдена". 196