Российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы и Эстонии

Во вторник, 15 июня, два истребителя "Су-35С" ВВС России без разрешения пересекли воздушную границу Эстонии. Самолеты находились в воздушном пространстве страны меньше минуты.

Истребители летели с выключенными ответчиками без предоставленного плана полета, пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило ему ноту. Это четвертый случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.

Литва подозревает, что два российских штурмовых самолета нарушили ее воздушное пространство

Литва подозревает, что два летевших над Балтикой российских штурмовых самолета "Су-24" нарушили воздушное пространство страны.

Как сообщают вооруженные силы Литвы, инцидент произошел утром во вторник, 15 июня.

"Вчера, примерно в 9:45, два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море", - сообщил в среду BNS представитель вооруженных сил Гинтаутас Цюнис.

"Вероятно, это были два "Су-24"", - добавил он.