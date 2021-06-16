Второй задержанный по делу Адамсонса - гражданин России, а сам депутат серьезно болен

Адамсонс был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России и заключен под стражу судом Видземского предместья Риги. Суд также решил задержать еще одного человека, теперь LETA известно, что этот человек является гражданином России.

Решение суда можно обжаловать в Рижском окружном суде в течение семи дней.

Служба государственной безопасности (VDD) ранее публично объявила, что 9 июня этого года возбудила уголовное дело по подозрению в шпионаже в пользу России.

Обыски и детали дела

В рамках уголовного производства на нескольких объектах были произведены неотложные процессуальные действия. Действия, в том числе обыски, проводились также в здании Сейма. В ходе процессуальных действий VDD найдено большое количество носителей информации и документов, начат анализ полученных материалов.

В настоящее время по этому уголовному делу статус подозреваемых имеют два человека.

В интересах следствия VDD в среду не давала никаких комментариев.

Преступление, в котором обвиняют Адамсонса, может привести к лишению свободы на срок до десяти лет.

Обвинение

Информация, доступная Латвийскому телевидению, показывает, что

Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет.

Неофициально известно, что Адамсонс передал общедоступные документы - различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также предоставил сведения после посещения восточной границы страны, проинформировал о позиции Балтийской ассамблеи против "Северного потока - 2". Также, по неофициальным данным,

для передачи информации он использовал свой парламентский компьютер.

Адамсонс

Адамсонс работал в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, Комиссии по спросу и в подкомитете по делам Балтии. Хотя Адамсонс не имел доступа к гостайне, он имел право участвовать в заседаниях Комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, на которых должностные лица предоставляют информацию ограниченного доступа.

Он также работает в нескольких парламентских группах. В качестве члена парламента он входит в группу по развитию сотрудничества с парламентом Израиля, парламентом Китая и парламентом Беларуси. С января 2019 года Адамсонс возглавляет группу по развитию сотрудничества с российским парламентом.

В советское время Адамсонс занимал различные должности в ВМФ СССР. После восстановления независимости Латвии он был одновременно заместителем командующего Латвийскими военно-морскими силами и командиром бригады пограничной охраны, но позже обратился к политике. Адамсонс по-прежнему получает военную пенсию из России.

На вопрос о том, необходимо ли, основываясь на выводах по данному делу, усилить меры безопасности для предотвращения распространения материалов, содержащих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, VDD заявила, что анализирует каждый случай, связанный с возможным несанкционированным разглашением гостайны или другой защищенной информации, и о полученных выводах сообщает должностным лицам, ответственным за принятие решений.

"В ответ на выявленные риски и вызовы требования к защите информации, содержащей гостайну, регулярно совершенствуются, поскольку ее разглашение нелояльным лицам может нанести непоправимый ущерб интересам национальной безопасности", - сказали в службе.

Янис Адамсонс тяжело болен

Ближайшие коллеги и семья Адамсонса беспокоятся о здоровье мужчины, ведь он уже больше года борется с серьезными проблемами со здоровьем.

Коллега Адамсона рассказал журналу Privāta Dzīve, что Янис уже больше года страдает тяжелым заболеванием, что больше всего волновало депутата.