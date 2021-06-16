Минобразования собирается "разъяснять" о пользе вакцинации

Она подчеркнула, что будет искать решения, чтобы убедить сомневающихся педагогов сделать прививку от Covid-19.

По словам министра, одним из вариантов могут быть образовательные кампании, в ходе которых эпидемиологи и иммунологи будут разъяснять преимущества и необходимость вакцинации. Министр заявила, что она также готова участвовать в разъяснении и просвещении по вопросам вакцинации, поскольку ее приоритет - обеспечить очное обучение для всех классов.

Муйжниеце отметила, что темпы вакцинации снижаются, а

доля привитых от Covid-19 учителей в настоящее время составляет 47%.

Охват вакцинацией остается на прежнем уровне не только в обществе в целом, но и в сфере образования. Также снижение ожидается на следующей неделе, поскольку приближаются длинные выходные на Лиго.

Муйжниеце запросила данные об учителях, переболевших Covid-19, чтобы определить общую долю "безопасных" учителей, которые смогут приступить к очному обучению в сентябре.

Разработка рекомендаций

Она сообщила, что в четверг, 17 июня, соберется межведомственная рабочая группа для разработки рекомендаций по созданию "безопасной школы" осенью. Рабочая группа рассмотрит опыт и местных, и зарубежных школ по успешному очному обучению во время пандемии. В этом отношении важную роль также будут играть эксперты Министерства здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний.

Министр выразила надежду на то, что социальный диалог с учителями будет основан на понимании и уважении. Она убеждена, что по разным вопросам мнения могут расходиться, но это не исключает возможности обсуждения проблемы с разных точек зрения.

LIZDA также подчеркивает необходимость дополнительных разъяснений относительно вакцинации от Covid-19. Как указала председатель профсоюза Инга Ванага, среди учителей есть различные мнения о вакцинации от Covid-19. Учителя и технический персонал больше не хотят работать удаленно, но скептикам не хватает мотивации прививаться, так как нет дополнительных ответов на вопросы о здоровье.

Кто виноват?

В то же время председатель LIZDA призвала министра не возлагать всю ответственность на учителей, отметив, что все общество несет ответственность за условия во время пандемии. Возвращаясь к очной форме обучения осенью, учителя также имеют право знать, насколько безопасно они смогут работать со школьниками.

Ванага добавила, что есть случаи, когда учителя готовы прекратить трудовые отношения со школами, если вакцинация будет принудительной. Поэтому глава профсоюза призвала Муйжниеце рассказать о будущих перспективах, которые ждут каждого учителя по мере приближения 1 сентября.