Чт, 17.06.2021
Мы также находимся в процессе введения финансовой поддержки для пожилых людей. Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения
Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения
4

"Это история любви, а не убеждений": отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о милосердии

Отец Софьи Сапеги, которую задержали в Минске вместе с бывшим главным редактором Nexta Романом Протасевичем, обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь, пишет "Медуза".

В видеообращении, опубликованном PrimaMedia, Андрей Сапега призывает Лукашенко проявить милосердие и говорит, что "любой здравомыслящий человек понимает, что она оказалась не в том месте, не с тем человеком".

"Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, - это точно история любви, а не убеждений", - говорит отец Софьи.

4

Ранее уже сообщалось, что Софью Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342). 25 мая, по данным источника "Русской службы ВВС", ее признали подозреваемой по третьему уголовному делу - по части 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Видео: Обращение отца арестованной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги к президенту Александру Лукашенко

НАВЕРХ
Back