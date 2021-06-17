Чт, 17.06.2021
Это миф, что переболевшие имеют лучшую защиту - исследования показывают обратное. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

В Екабпилсе во время лакировки золотые изделия меняли на фальшивки

ФОТО: Samar Ahmad/unsplash

В начале июня в магазине в Екабпилсе было обнаружено, что во время лакировки золотые изделия заменяли на поддельные украшения, сообщает представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

По предварительным данным, с 4 по 8 июня в магазине в Екабпилсе мужчина и женщина обменивали золотые изделия на аналогичные имитации, просматривая и определяя пробу золотых изделий. Таким образом, компания понесла материальный ущерб в размере почти 518 евро.

Полиция возбудила уголовное дело.

В свою очередь, в среду в Аташенской волости Крустпилсского края при невыясненных до сих пор обстоятельствах пропали десять кур и петух. Полиция продолжает выяснять обстоятельства.

Также в среду у женщины из Айзкраукле, которая использовала приложение, аналогичное приложению компании DPD Latvija, с банковского счета выманили 350 евро. Полиция возбудила уголовное дело.

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