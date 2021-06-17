В Екабпилсе во время лакировки золотые изделия меняли на фальшивки

По предварительным данным, с 4 по 8 июня в магазине в Екабпилсе мужчина и женщина обменивали золотые изделия на аналогичные имитации, просматривая и определяя пробу золотых изделий. Таким образом, компания понесла материальный ущерб в размере почти 518 евро.

Полиция возбудила уголовное дело.

В свою очередь, в среду в Аташенской волости Крустпилсского края при невыясненных до сих пор обстоятельствах пропали десять кур и петух. Полиция продолжает выяснять обстоятельства.