У людей возникают проблемы при загрузке цифрового сертификата Covid-19
В пятницу, 18 июня, у некоторых жителей возникли проблемы с загрузкой сертификата Covid-19 на сайте covid19sertifikats.lv.
В пятницу, 18 июня, у некоторых жителей возникли проблемы с загрузкой сертификата Covid-19 на сайте covid19sertifikats.lv.
Несколько пользователей Twitter также сообщили о проблемах с загрузкой сертификата.
Министр здравоохранения Даниэльс Павлютс (AP) сообщил в микроблоге Twitter, что Национальная служба здравоохранения уже расследует проблему, отметив при этом, что на данный момент создано и выпущено около 500 000 сертификатов.
Как сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения (NVD) Эвия Шталберга, на сегодняшний день на сайте www.covid19sertifikats.lv создано полмиллиона цифровых сертификатов Covid-19.
Чаще всего у населения оформляют сертификат о вакцинации против Covid-19, что в общей сложности - чуть меньше 400 000 сертификатов.
Также было создано более 58 000 сертификатов цифровых лабораторных тестов и более 42 000 сертификатов подтверждающие факт того, что человек переболел Covid-19.