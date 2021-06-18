У людей возникают проблемы при загрузке цифрового сертификата Covid-19

Несколько пользователей Twitter также сообщили о проблемах с загрузкой сертификата.

Министр здравоохранения Даниэльс Павлютс (AP) сообщил в микроблоге Twitter, что Национальная служба здравоохранения уже расследует проблему, отметив при этом, что на данный момент создано и выпущено около 500 000 сертификатов.

Как сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения (NVD) Эвия Шталберга, на сегодняшний день на сайте www.covid19sertifikats.lv создано полмиллиона цифровых сертификатов Covid-19.

Чаще всего у населения оформляют сертификат о вакцинации против Covid-19, что в общей сложности - чуть меньше 400 000 сертификатов.