Пт, 18.06.2021
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Швеция намерена расследовать крушение парома "Эстония"

Somijā atrod glābšanas riņķi no pirms 23 gadiem nogrimušā prāmja «Estonia» ФОТО: facebook.com/Tvarminne

Шведское агентство по расследованию происшествий объявит о плане расследования крушения парома "Эстония", затонувшего в Балтийском море в 1994 году.

Новое расследование было инициировано документальным фильмом, в котором были обнаружены неизвестные дыры в обломках парома.

После внесения Швецией поправок в закон, запрещающих доступ к затонувшему кораблю "Эстония", с июля можно будет начать расследование затонувшего судна.

Погружение планируется начать этим летом, чтобы определить, есть ли основания для дальнейшего расследования.

Паром "Эстония", построенный в 1980 году на Meyer Werft, затонул в ночь 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На нем было 989 пассажиров и экипаж. Спасено всего 138 человек, один из которых позже скончался в больнице. 852 человека погибли или пропали без вести, только 94 были найдены мертвыми. Среди пассажиров было также 29 жителей Латвии, из которых выжили только шестеро.

Это была катастрофа с наибольшим количеством жертв в Балтийском море в мирное время.

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