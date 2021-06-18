В пунктах вакцинации в торговых центрах можно выбрать конкретную вакцину, у некоторых появились очереди

Как заметили в программе, утром в пункте вакцинации рижского торгового центра Galleria Riga образовалась небольшая очередь.

Пункты вакцинации открыты с пятницы в торговых центрах Galleria Riga, Galerija Centrs и Domina Shopping.

В Galleria Riga пункт находится на 1-м этаже, в небольшом помещении - здесь и стойка регистрации, и комната вакцинации, даже кушетка, на которой можно прилечь. Сюда может прийти любой прохожий и сделать прививку. С самого утра этой возможностью воспользовались несколько человек.

"Мы организовали активный диалог, чтобы найти подходящее помещение с дневным освещением, вентиляцией рядом с входом, большим потоком людей", - сказала Ивета Приедите, глава Galleria Riga.

В общей сложности в Латвии откроется 25 новых пунктов вакцинации, из которых 10 будут в Риге, а в субботу по всей Латвии начнутся выездные вакцинации без предварительной записи.

В организацию будут вовлечены муниципалитеты, поставщики услуг по вакцинации и Национальные вооруженные силы.

"Мы постараемся объединить распорядок дня людей и их потребности с вакцинацией, что поможет нам продолжать жить так, как сейчас, вместо того чтобы возвращаться к более строгим ограничениям", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Кроме того, те, кто будет вакцинирован сейчас, смогут выбрать, какую именно вакцину получить. Однако в целом показатели вакцинации, которых необходимо достичь, впечатляют, и мы все еще отстаем.

"У нас есть все доступные вакцины, но в основном Janssen или Pfizer. Janssen - прекрасная вакцина, нужна только одна доза. Если мы посмотрим на цель - охват 70% - к концу лета, то общественность должна напрячься, чтобы достичь цели", - сказала Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Медсестра VC4 Ина Озолиня, которая участвует в процессе вакцинации с первого дня, проводила вакцинацию как в массовых центрах, так и на дому у лежачих больных. Всего она вакцинировала 4000 человек! Самая большая нагрузка была в апреле.

"В Цесисе была очередь, когда люди стояли по шесть-семь часов, потом мы бежали с Кипсалы в Цесис, чтобы помочь. Это запомнилось всем. Сначала пришли люди, которые хотели сделать прививку, которые были убеждены, теперь стало больше таких, которым кажется, что их заставляют, с ними нужно больше разговаривать", - пояснила медик.

Напомним, процедура вакцинации в торговых центрах такая же, как и в крупных центрах вакцинации - вы должны прийти с документом, удостоверяющим личность, вместе с практикующим врачом заполнить анкету о состоянии здоровья и подписать форму вакцинации.