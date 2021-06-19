За нанесение смертельных ранений в Валке задержан человек

В среду, 16 июня, в Валкское управление полции поступила информация от врачей Службы скорой медицинской помощи о том, что во дворе дома города Валка обнаружен мужчина 1952 года рождения, который при невыясненных обстоятельствах получил телесные повреждения и был доставлен без сознания в медицинское учреждение, где скончался.

По словам Васкане, в ходе предварительного следствия сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали мужчину 1980 года рождения.

Согласно имеющейся в настоящее время в полиции информации, задержанный во время конфликта мужчина нанес серьезные травмы мужчине 1952 года рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью третьей статьи 125 Уголовного закона, а именно за причинение тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности виновного явились причиной смерти потерпевшего. За такие преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с испытательным надзором на срок до трех лет или без такового.