В Москве зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса

Накануне было зарегистрировано 9056 новых случаев заражения, до этого наибольшее количество заражений за сутки регистрировалось 24 декабря - 8203. Всего в Москве коронавирусом заразились 1 278 265 человек.

В столице за сутки от Covid-19 умерло 76 человек, в результате чего общее число жертв в Москве составило 21 352 человека.

За последние 24 часа в России было зарегистрировано 17 906 новых случаев заражения, это самый высокий показатель с 1 февраля, 466 человек умерли от Covid-19.

Обязательная вакцинация

В среду Собянин объявил, что Москва должна будет провести обязательную вакцинацию жителей города, работающих в сфере услуг, предупредив, что рост числа инфекций является резким.

Требование будет применяться ко многим секторам экономики. Как поясняют в органах власти, это сотрудники предприятий торговли и общественного питания, финансовых учреждений и почтовых отделений, а также салонов красоты, спортивных центров, бассейнов.

Требование также коснется сфер транспорта, образования, здравоохранения и социальных услуг, культуры, досуга и пр.

Что делать?

Заболеваемость Covid-19 в Москве в последние недели продолжала расти, во многих регионах России наблюдается аналогичная тенденция.

Россия занимает шестое место в мире по количеству инфицированных, до сих пор президент страны Владимир Путин заявлял, что Россия лучше справляется с пандемией, чем большинство других стран.

Власти пытаются убедить население пройти вакцинацию, хотя массовая кампания началась еще в декабре.