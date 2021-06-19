В соцсетях распространяется поддельный документ, якобы исходящий от министра внутренних дел

В социальных сетях был распространен снимок с документом, в котором "Министерство внутренних дел рекомендует выдать одинаковую униформу всем служащим в Министерстве внутренних дел. А также выдавать официальным лицам-мужчинам элементы женской формы (юбки, жокейские шляпы и т.д.). Если должностное лицо желает носить элементы женской формы, не создавать препятствий и поддержать их".

Бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс поделился изображением документа. Он запутался в сообщении в Facebook: "Правда ли, что в будущем мужчинам в службе внутренних дел будет разрешено носить женскую форму?".

Однако МВД указывает, что автор документа, распространенного в социальных сетях, не работает в МВД, адрес электронной почты не существует, документ НЕ создан и не зарегистрирован в системе регистрации документов Министерства внутренних дел.

Министр внутренних дел Мария Голубева также призывает общественность не распространять ложную информацию.

Vēlos informēt, ka sociālajos tīklos tiek izplatīts attēls ar viltotu dokumentu. Attēlā redzamā dokumenta sagatavotāja nestrādā @IeM_gov_lv, e-pasta adrese neeksistē, dokuments NAV izveidots un reģistrēts Iekšlietu ministrijas dokumentu reģistrācijas sistēmā. — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) June 19, 2021

Она также обратила внимание на бывшего министра внутренних дел Сандиса Гиргенса.

"Мы также проинформировали бывшего министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, что он дезинформирует общественность. Мы просили его остановить это и удалить дезинформацию из учетных записей в социальных сетях. Безопасность информационного пространства - наша общая ответственность!", - написала она в Twitter.