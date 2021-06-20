Бывший министр распространяет ложь, что его преемница призывает полицейских носить женскую форму

"Правда, что в будущем мужчинам в органах внутренних дел будет разрешено носить женскую форму?" написал Гиргенс в своем профиле в Facebook днем в субботу, 19 июня. Он приложил письмо с соответствующей информацией, якобы подписанное Голубевой, которое было передано ему "сотрудники служб". В своих комментариях несколько человек сразу отметили, что письмо было явной подделкой - его изложение и языковой стиль не соответствовали стандартам государственного управления и документооборота Министерства внутренних дел (МВД).

Piebilde: viltoto dokumentu FB izplatīja bijušais Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens https://t.co/wvQO2UI0xU — Krista Baumane (@Krista_Baumane) June 19, 2021

Сама Голубева подтвердила Re:Check, что публикация Гиргенса не соответствует действительности. Она также распространила информацию о том, что письмо является подделкой в ​​социальных сетях, оно было опубликовано и из профилей МВД.

Тем не менее, Гиргенс не удалил свою запись, а только добавил комментарий, в котором говорилось, что такой документ не был зарегистрирован в системе МВД, а после поделился опровержением, распространенным МВД. Его первоначальная запись, в которой, избегая прямых обвинений, была опубликована ложная информация, продолжала распространяться так же быстро, как и раньше.

Менее чем за пять часов вечером в субботу ею поделились почти 700 человек, в то время как опровержением за два часа - только 20.

Следует отметить, что после репоста комментарии (что опубликованное не соответствует действительности) не видны, поэтому пользователи Facebook все равно вводятся в заблуждение.

Re:Check пытался дозвониться до Гиргенса, но успехом это не увенчалось. На письменный вопрос, почему он не проверил информацию перед публикацией и почему запись не была удалена, министр также не ответил. Запись Гиргенса перепостил и его соратник по партии, депутат Сейма Эрик Пуценс.