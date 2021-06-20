Из пруда в Кокнесском районе извлечен труп

В этом году VUGD участвовала в извлечении из воды 40 человек из них 11 тел были извлечены из водоемов во время купального сезона, однако не все случаи были связаны с неосторожным отдыхом у воды.

В особенно жаркую погоду VUGD повторно призывает соблюдать осторожность при отдыхе у воды, а также защищать детей, когда они играют возле воды, и не позволять детям плавать в одиночестве.

Центр по профилактике и контролю заболеваний, в свою очередь, призывает не купаться после употребления алкоголя или сильного "нагревания" на солнце. Лучше сначала погрузиться в воду, потому что только так можно понять глубину. Ни при каких обстоятельствах нельзя прыгать в воду с высоты.