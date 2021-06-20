"Я в машине с незнакомцем. Надеюсь, меня не похитят": В России найдена мертвой студентка из США

34-летняя женщина родилась в Калифорнии. Она переехала в Россию три года назад и училась на адвоката в Нижегородском университете имени Лобачевского.

Сироу перестала выходить на связь с родными 15 июня. Около шести вечера она вышла из своей квартиры в городе Бор, после этого ее никто не видел.

Ее последним сообщением матери было: "Я еду в машине с незнакомцем. Надеюсь, меня не похитят".

Distressing news: Catherine Serou, an American studying in the Russian city of Nizhny Novgorod, has been missing since Tuesday. The last sign of life was a text message to her mother in the US: "In a car with a stranger. I hope I'm not being abducted." pic.twitter.com/nl2UHYExJG — Lucian Kim (@Lucian_Kim) June 18, 2021

Для поисков Сироу была развернута широкомасштабная операция. В поисках участвовали оперативные группы, следователи и волонтеры.

Еще до обнаружения тела Сироу СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Тело обнаружили 19 июня. По подозрению в убийстве задержали неоднократно судимого жителя Борского района 1977 года рождения. Он сотрудничает со следствием.