По делу Адамсонса о шпионаже могут быть задержаны не менее четырех человек

В беседе с Nekā personīga премьер-министр рекомендовал оценить, как в Сейме проходит работа с закрытой информацией. Потому что Адамсонсу было отказано в доступе к информации, содержащей государственную тайну, еще в 2002 году, но он продолжал работать в комиссии, где обсуждал секретные вопросы развития латвийской армии и размещения сил НАТО в нашей стране.

В нескольких километрах от Сунтажи в Огрском крае в окружении деревьев стоит белый дом с зеленой крышей. Там живет депутат Сейма от партии "Согласие" Янис Адамсонс. Его сейчас там нет. 10 июня Сейм постановил, что СГБ может провести обыск в доме Адамсонса. Лишь несколько человек в парламенте заранее знали, что такое голосование в спешке состоится на внеочередном заседании, и это держалось в секрете.

Уголовное дело, по которому был задержан Адамсонс, было возбуждено за день до допроса депутата. 9 июня в аэропорту Риги надели наручники на гражданина России Геннадия Силонова 1963 года рождения. Публично доступна только одна из его фотографий. Тот факт, что Силонов был задержан в аэропорту, позволяет сделать вывод, что его отъезд из Латвии мог помешать расследованию дела, поэтому последовали быстрые действия.

Nekā personīga удалось выяснить, что Силонов родился и вырос в Латвии. Учился в Авиационном институте. Бывший капитан КГБ Латвийской ССР. Работал в отделе по борьбе с организованной преступностью. После распада СССР и ликвидации местного КГБ он переехал в Россию, но сохранил связи с Латвией. Ездил сюда регулярно. Его считали человеком, способным решать многие вопросы благодаря своим контактам. И он сотрудничал с ФСБ России.

На данный момент сложно сказать, что произошло на самом деле и насколько велика цепочка людей, которые вместе с Адамсонсом занимались сбором информации в интересах России. Служба национальной безопасности не распространяется. Публично известно о 43 эпизодах. Многие из них были в форме передачи информации, полученной во время работы Адамсонса в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Известно, что в этом деле содержатся конкретные материалы о строительстве восточной границы, планах развития Латвийской армии и размещении войск союзников в Латвии.

В СГБ комментариев не дают. Но, как известно Nekā personīga, в деле фигурируют несколько человек.

А арестованы как минимум 4. Среди них может быть начальник муниципальной полиции.

По этому же делу был заключен в тюрьму бывший начальник Следственного отдела Комитета государственной безопасности Латвийской ССР Андрис Страутманис.