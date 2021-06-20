Пн, 21.06.2021
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Уга Думпис, инфектолог Клинической университетской больницы им. Страдиня
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По делу Адамсонса о шпионаже могут быть задержаны не менее четырех человек

Янис Адамсонс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Такое случилось впервые в новейшей истории Латвии. Депутат Сейма Янис Адамсонс был пойман на передаче секретной информации службам других стран, или, проще говоря, на шпионаже. К делу также причастны бывшие сотрудники спецслужб как Латвии, так и России, сообщает передача Nekā personīga.

В беседе с Nekā personīga премьер-министр рекомендовал оценить, как в Сейме проходит работа с закрытой информацией. Потому что Адамсонсу было отказано в доступе к информации, содержащей государственную тайну, еще в 2002 году, но он продолжал работать в комиссии, где обсуждал секретные вопросы развития латвийской армии и размещения сил НАТО в нашей стране.

В нескольких километрах от Сунтажи в Огрском крае в окружении деревьев стоит белый дом с зеленой крышей. Там живет депутат Сейма от партии "Согласие" Янис Адамсонс. Его сейчас там нет. 10 июня Сейм постановил, что СГБ может провести обыск в доме Адамсонса. Лишь несколько человек в парламенте заранее знали, что такое голосование в спешке состоится на внеочередном заседании, и это держалось в секрете.

Уголовное дело, по которому был задержан Адамсонс, было возбуждено за день до допроса депутата. 9 июня в аэропорту Риги надели наручники на гражданина России Геннадия Силонова 1963 года рождения. Публично доступна только одна из его фотографий. Тот факт, что Силонов был задержан в аэропорту, позволяет сделать вывод, что его отъезд из Латвии мог помешать расследованию дела, поэтому последовали быстрые действия.

Nekā personīga удалось выяснить, что Силонов родился и вырос в Латвии. Учился в Авиационном институте. Бывший капитан КГБ Латвийской ССР. Работал в отделе по борьбе с организованной преступностью. После распада СССР и ликвидации местного КГБ он переехал в Россию, но сохранил связи с Латвией. Ездил сюда регулярно. Его считали человеком, способным решать многие вопросы благодаря своим контактам. И он сотрудничал с ФСБ России.

На данный момент сложно сказать, что произошло на самом деле и насколько велика цепочка людей, которые вместе с Адамсонсом занимались сбором информации в интересах России. Служба национальной безопасности не распространяется. Публично известно о 43 эпизодах. Многие из них были в форме передачи информации, полученной во время работы Адамсонса в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Известно, что в этом деле содержатся конкретные материалы о строительстве восточной границы, планах развития Латвийской армии и размещении войск союзников в Латвии.

В СГБ комментариев не дают. Но, как известно Nekā personīga, в деле фигурируют несколько человек.

А арестованы как минимум 4. Среди них может быть начальник муниципальной полиции.

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По этому же делу был заключен в тюрьму бывший начальник Следственного отдела Комитета государственной безопасности Латвийской ССР Андрис Страутманис.

После распада СССР он являлся заместителем начальника 1-го главного управления Полиции безопасности Латвии, позже советником министра внутренних дел Марека Сеглиньша. Страутманис, работавший в секретных службах Латвийской ССР и Латвийской Республики, впоследствии был уволен с государственной службы и устроился ответственным за вопросы безопасности на Rīgas kuģu būvētava Василия Мельника. Как выяснилось, Страутманис не работает у Мельника уже несколько лет.

В 2016 году, когда Россия готовилась к выборам в Госдуму, некий депутат приехал в Ригу на встречу с соотечественниками. Латвия также входит в его избирательный округ, поэтому ему было важно получить поддержку местных. Адамсонс пришел на заранее запланированный разговор за чашкой кофе.

Янис Адамсонс был связан с советскими секретными структурами.

В 2002 году Верховный суд постановил, что служба Адамсонса в советской пограничной службе не позволяет ему стать депутатом Сейма, и Центральная избирательная комиссия исключила его из списков избирателей. Бюро по защите Сатверсме отменило разрешение на разглашение государственной тайны. Адамсонс не смог его восстановить. Но это не помешало ему занимать должность в Комитете по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, где собираются новости, не доводящиеся до сведения простых смертных. Позже положительным постановлением Европейского суда по правам человека ему было разрешено вернуться в политику.

В Сейме до сих пор нет места для обсуждения особо секретных вопросов, поэтому такие заседания проводятся в другом месте и депутаты без разрешения туда не допускаются. Но несколько раз в год такие вопросы, как бюджет армии или других учреждений, рассматриваются в Сейме. И Адамсонс смог получить доступ к этим данным. Он очень активно участвовал в выездных сборах на границе, на армейских базах. В настоящее время СБГ анализирует информацию, полученную в ходе расследования.

Не исключено, что могут быть задержаны и другие лица.

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Эксперт по внешней политике Марцис Балодис в разговоре с Nekā personīga называет таких влиятельных российских агентов, как Адамсонс, троянскими конями. И такие случаи бывают не только в Латвии. В тот же день, когда был арестован депутат Сейма, журналист в Польше попался на шпионаже в пользу России. Его личность и тип преступления до сих пор не выяснены.

Nekā personīga известно, что днем в пятницу незадолго до окончания рабочего дня в суд Видземского предместья поступила жалоба, подготовленная адвокатом Яниса Адамсонса, который, кстати, является бывшим сотрудником СГБ. Суд обязан рассмотреть ее в течение трех дней, и если жалоба будет удовлетворена, она должна быть направлена ​​в окружной суд.

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