Более 41 000 человек подписали петицию против возвращения Джеффа Безоса на Землю после полета в космос
Более 41 000 человек подписали петицию, чтобы остановить возвращение Джеффа Безоса на Землю после его полета в космос, сообщает Business Insider.
Более 41 000 человек подписали петицию, чтобы остановить возвращение Джеффа Безоса на Землю после его полета в космос, сообщает Business Insider.
Основатель Amazon Джефф Безос объявил 7 июня, что он и его брат Марк Безос отправятся в космос 20 июля.
Через три дня после заявления Безоса были созданы две петиции, чтобы попытаться помешать миллиардеру вернуться на Землю.
Более 23 000 человек подписали петицию Change.org под названием "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю!".
Одно из описаний петиции гласит: "Миллиардеры не должны существовать на Земле или в космосе, но если они примут такое решение, они должны остаться там".
Некоторые подписавшие петицию указали причины подписания, которые включали такие комментарии, как "возвращение на Землю - это привилегия, а не право" и "Земля не хочет таких людей, как Джефф, Билл, Илон и другие подобные миллиардеры".