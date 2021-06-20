Более 41 000 человек подписали петицию против возвращения Джеффа Безоса на Землю после полета в космос

Основатель Amazon Джефф Безос объявил 7 июня, что он и его брат Марк Безос отправятся в космос 20 июля.

Через три дня после заявления Безоса были созданы две петиции, чтобы попытаться помешать миллиардеру вернуться на Землю.

Обе петиции собрали тысячи подписей за считанные дни.

Более 23 000 человек подписали петицию Change.org под названием "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю!".

Одно из описаний петиции гласит: "Миллиардеры не должны существовать на Земле или в космосе, но если они примут такое решение, они должны остаться там".