"Соседке вакцина не помогла": почему жители Эстонии отказываются прививаться

Решение о вакцинации частично зависит от опыта других людей
Противников вакцинации нельзя гнобить
Неприятие вакцин и скептическое отношение к ним подобны многоголовому змею, укрощение которого требует много времени, но порой не помогает даже непоколебимая настойчивость. Все-таки с этим змеем следует вести себя вежливо, так как в противном случае последствия могут быть очень серьезными, пишет Rus.Postimees.
Хотя вакцины ежегодно спасают миллионы жизней во всем мире, не все люди относятся к ним хорошо.
Противостояние вакцинации - не новое явление, которое появилось только во время эпидемии коронавируса, скептики были уже в XIX веке, когда вакцинация еще была в зачаточном состоянии.
До эпидемии коронавируса внимание было обращено на тех, кто не позволяет вакцинировать своих детей, боясь, например, развития аутизма или появления других проблем со здоровьем у своих сыновей и дочерей. На сегодняшний день имеются вакцины от разных болезней, но проблемой остается небольшой интерес к некоторым из них.
Вакциноскептиков изучала преподаватель Таллиннской высшей школы здравоохранения Кади Луби вместе со своими коллегами. Более детально на примере гриппа исследовалось, как вакцинация обрастает разными смыслами и как они влияют на принятие решения о вакцинации в случае сезонных или пандемических инфекционных заболеваний.
Вакцинация против гриппа в Эстонии довольно низкая. В 2019 году только 15 процентов пожилых людей были вакцинированы от гриппа. Хотя вакцинация против гриппа с годами постепенно растет, мы все еще далеки от рекомендуемых 75%. Соединенное королевство, например, в 2014-2015 годы подало хороший пример: привились почти 75% пожилых людей.
Причин, почему люди не хотят вакцинироваться, много, исследование Луби и ее коллег раскрывает некоторые из них.
Выяснилось, что смыслы о вакцинации возникают минимум на двух уровнях: культурном и индивидуальном. "Первое - это такое более широкое представление, когда кажется, что все так думают. Второе - это убеждение, появившееся из багажа личного опыта и знаний", - сказала Луби.
Культурный уровень показывает, как мы в Эстонии воспринимаем сезонное инфекционное заболевание, такое как грипп. У нас может появиться убеждение, что, например, грипп в нашем климате - неизбежность. "Один из выводов - и это культурный уровень - был таким, что мы в обществе полагаем, что грипп - это такое заболевание, которое у нас было всегда, каждый сезон кто-то заболевает, и все мы в детстве болели гриппом, поэтому тут других вариантов нет", - описала Луби.
Здесь важно отметить, что и хотя грипп не особо опасен для молодежи и здоровых людей, для групп писка он может иметь очень тяжелые последствия.
На индивидуальном уровне на людей влияет их собственный опыт, а также опыт их близких. "На индивидуальном уровне начинает играть роль личный опыт, и это стало особенно очевидно в связи с вакциной против гриппа. Когда пришло время принимать решение, буду я прививаться или нет, стали актуальны определенные факторы: например, несколько лет назад я вакцинировался и у меня были очень серьезные побочные эффекты - я болел сильнее, чем когда-либо раньше. Личный опыт стал влиять на то, какое решение я приму в будущем", - объяснила Луби.
"У меня был плохой опыт, когда работодатель был готов оплатить вакцинацию. Я решил, что использую эту возможность и в итоге и я чувствовал себя значительно хуже, чем когда вакцинировался сам" (Источник: исследование Луби и коллег).
Опыт других людей также имеет большое значение, поэтому рассказ о соседке Мари, которой, например, не помогла вакцина, также может стать значимым. "Личный опыт и опыт близкого круга начинают определять, какое следующее решение я приму в своей жизни", - сказала Луби.
Преподаватель управления коммуникациями Тартуского университета Марко Уйбу сказал, что для выработки критического и скептического отношения к вакцинам важно, какие информационные источники используют люди. "Есть много официальных и научных материалов, но в социальных сетях и интернете очень хорошо распространяются истории и рекомендации обычных людей для других обычных людей. Легко отождествлять себя с людьми, которые что-либо пережили - это информация, которая производит впечатление на людей и, безусловно, формирует их мнения и скептицизм", - заявил Уйбу.
"Моя подруга хотела забеременеть путем искусственного оплодотворения, из-за чего ей дважды сделали вакцину от ВПЧ. Ребенка она так и не родила, но рак шейки матки заработала" (Источник: группа "Побочные эффекты от лекарств и вакцин" в Facebook).
Однако предрассудки могут захватывать людей. "Даже люди, которые относительно образованы и осведомлены, сталкиваясь с информацией, соответствующей из предубеждениям, становятся к ней менее критичными. Это доказывалось в различных исследованиях", - сказал Уйбу.
Противники вакцины от коронавируса
Уйбу отметил, что поскольку вызванные коронавирусом изменения были инвазивными и люди довольно сильно пострадали от ограничений, неприятие вакцины больше связано с тем, как человек справляется с ситуацией и относится к правящей власти.
"Безусловно, неприятие коронамер и коронавакцин охватывает более широкие группы. В случае вакцин для маленьких детей исследования показали, что скептически настроенные к вакцинам родители больше рассуждали на эту тему и искали информацию, чем средний родитель. Их образование в среднем выше и доступ к медицинским услугам тоже выше", - прокомментировал Уйбу результаты проведенного в США исследования. С противниками коронавакцины другая история и сопротивление вакцинам также связано с общей критикой власти.
Еще сопротивление у людей может вызвать давление. "Это наблюдается и в Эстонии, когда на демонстрациях протестуют именно против ограничения свободы выбора. Говорят, что у них должно быть право самим решать", - объяснил он, добавив, что здесь полезны постоянная разъяснительная работа и более сдержанное предоставление информации.
"Конечно, есть также приверженцы альтернативного стиля жизни и альтернативной медицины, люди, для которых вмешательство традиционной медицины может быть слишком инвазивным. Они пытаются справиться с болезнью с помощью каких-нибудь трав или других альтернативных методов - однозначно такие люди будут на стороне вакциноскептиков", - сказал Уйбу.
Тише едешь - дальше будешь
По словам Кади Луби, нет универсального решения, как вакцинировать больше людей. "Обычно в вопросах здоровья у нас есть решение, но именно на субъективном уровне у нас нет универсального решения, которое подходило бы всем. Очень хорошим показателем является то, что в случае вакцинации существует критический предел, который обеспечивает развитие коллективного иммунитета, и он был установлен в качестве целевого значения для гриппа, а теперь и для Covid-19", - заявила Луби, добавив, что все-таки всегда есть люди, которые отказываются от вакцинации или она им противопоказана.
Кади Луби отметила, что людей, которые не хотят вакцинироваться, ни в коем случае нельзя гнобить. "В наши дни люди часто находятся в своем коконе. Что я поняла, изучая альтернативную медицину, так это то, что человек может не поменять своих взглядов, просто в следующий раз он больше не поделится ими с нами, если мы будем слишком сильно на него напирать", - объяснила Луби.
В некотором смысле это проблема, которую сама для себя создала общая медицинская культура. "С одной стороны, мы всегда говорим человеку, что ты сам за все отвечаешь - ты решаешь. Если я приведу параллель с прежней медицинской культурой, именно с патерналистским подходом, когда врач был авторитетом, который решал, то сегодня мы эту ответственность хотя бы частично переложили на человека. К сожалению, мы, видимо, должны смириться с тем, что останутся люди, которые скажут: "Но я же решил, ведь вы сами сказали, что я должен принять решение". Это не означает, что человек решит так, как мы бы хотели», - заключила она.
В целом есть признаки улучшения отношения, по крайней мере, к вакцинации против коронавируса. Согласно заказанному Министерством социальных дел и проведенному Turu-uuringute AS опросу на тему Covid-19, в начале января не желали вакцинироваться 15 процентов опрошенных, в начале мае их число упало до 10%. Таким образом уменьшилось также число противников вакцинации от коронавируса.