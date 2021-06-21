Пн, 21.06.2021
Если кто-то думает, что все закончится летом, нет, этого не произойдет. Но мы сможем жить без ограничений, если будем вакцинированы. Уга Думпис, инфектолог Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, инфектолог Клинической университетской больницы им. Страдиня

"Соседке вакцина не помогла": почему жители Эстонии отказываются прививаться

  • Неприятие вакцины - не новое явление
  • Решение о вакцинации частично зависит от опыта других людей
  • Противников вакцинации нельзя гнобить
Среди эстонцев все больше тех, кто желает вакцинироваться. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Неприятие вакцин и скептическое отношение к ним подобны многоголовому змею, укрощение которого требует много времени, но порой не помогает даже непоколебимая настойчивость. Все-таки с этим змеем следует вести себя вежливо, так как в противном случае последствия могут быть очень серьезными, пишет Rus.Postimees.

Хотя вакцины ежегодно спасают миллионы жизней во всем мире, не все люди относятся к ним хорошо.

Противостояние вакцинации - не новое явление, которое появилось только во время эпидемии коронавируса, скептики были уже в XIX веке, когда вакцинация еще была в зачаточном состоянии.

До эпидемии коронавируса внимание было обращено на тех, кто не позволяет вакцинировать своих детей, боясь, например, развития аутизма или появления других проблем со здоровьем у своих сыновей и дочерей. На сегодняшний день имеются вакцины от разных болезней, но проблемой остается небольшой интерес к некоторым из них.

Вакциноскептиков изучала преподаватель Таллиннской высшей школы здравоохранения Кади Луби вместе со своими коллегами. Более детально на примере гриппа исследовалось, как вакцинация обрастает разными смыслами и как они влияют на принятие решения о вакцинации в случае сезонных или пандемических инфекционных заболеваний.

Вакцинация против гриппа в Эстонии довольно низкая. В 2019 году только 15 процентов пожилых людей были вакцинированы от гриппа. Хотя вакцинация против гриппа с годами постепенно растет, мы все еще далеки от рекомендуемых 75%. Соединенное королевство, например, в 2014-2015 годы подало хороший пример: привились почти 75% пожилых людей.

Причин, почему люди не хотят вакцинироваться, много, исследование Луби и ее коллег раскрывает некоторые из них.

Выяснилось, что смыслы о вакцинации возникают минимум на двух уровнях: культурном и индивидуальном. "Первое - это такое более широкое представление, когда кажется, что все так думают. Второе - это убеждение, появившееся из багажа личного опыта и знаний", - сказала Луби.

Кади Луби (на фото) изучала, почему люди отказываются от вакцинации. ФОТО: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Культурный уровень показывает, как мы в Эстонии воспринимаем сезонное инфекционное заболевание, такое как грипп. У нас может появиться убеждение, что, например, грипп в нашем климате - неизбежность. "Один из выводов - и это культурный уровень - был таким, что мы в обществе полагаем, что грипп - это такое заболевание, которое у нас было всегда, каждый сезон кто-то заболевает, и все мы в детстве болели гриппом, поэтому тут других вариантов нет", - описала Луби.

Здесь важно отметить, что и хотя грипп не особо опасен для молодежи и здоровых людей, для групп писка он может иметь очень тяжелые последствия.

На индивидуальном уровне на людей влияет их собственный опыт, а также опыт их близких. "На индивидуальном уровне начинает играть роль личный опыт, и это стало особенно очевидно в связи с вакциной против гриппа. Когда пришло время принимать решение, буду я прививаться или нет, стали актуальны определенные факторы: например, несколько лет назад я вакцинировался и у меня были очень серьезные побочные эффекты - я болел сильнее, чем когда-либо раньше. Личный опыт стал влиять на то, какое решение я приму в будущем", - объяснила Луби.

"У меня был плохой опыт, когда работодатель был готов оплатить вакцинацию. Я решил, что использую эту возможность и в итоге и я чувствовал себя значительно хуже, чем когда вакцинировался сам" (Источник: исследование Луби и коллег).

Опыт других людей также имеет большое значение, поэтому рассказ о соседке Мари, которой, например, не помогла вакцина, также может стать значимым. "Личный опыт и опыт близкого круга начинают определять, какое следующее решение я приму в своей жизни", - сказала Луби.

Преподаватель управления коммуникациями Тартуского университета Марко Уйбу сказал, что для выработки критического и скептического отношения к вакцинам важно, какие информационные источники используют люди. "Есть много официальных и научных материалов, но в социальных сетях и интернете очень хорошо распространяются истории и рекомендации обычных людей для других обычных людей. Легко отождествлять себя с людьми, которые что-либо пережили - это информация, которая производит впечатление на людей и, безусловно, формирует их мнения и скептицизм", - заявил Уйбу.

"Моя подруга хотела забеременеть путем искусственного оплодотворения, из-за чего ей дважды сделали вакцину от ВПЧ. Ребенка она так и не родила, но рак шейки матки заработала" (Источник: группа "Побочные эффекты от лекарств и вакцин" в Facebook).

Однако предрассудки могут захватывать людей. "Даже люди, которые относительно образованы и осведомлены, сталкиваясь с информацией, соответствующей из предубеждениям, становятся к ней менее критичными. Это доказывалось в различных исследованиях", - сказал Уйбу.

Противники вакцины от коронавируса

Уйбу отметил, что поскольку вызванные коронавирусом изменения были инвазивными и люди довольно сильно пострадали от ограничений, неприятие вакцины больше связано с тем, как человек справляется с ситуацией и относится к правящей власти.

"Безусловно, неприятие коронамер и коронавакцин охватывает более широкие группы. В случае вакцин для маленьких детей исследования показали, что скептически настроенные к вакцинам родители больше рассуждали на эту тему и искали информацию, чем средний родитель. Их образование в среднем выше и доступ к медицинским услугам тоже выше", - прокомментировал Уйбу результаты проведенного в США исследования. С противниками коронавакцины другая история и сопротивление вакцинам также связано с общей критикой власти.

Еще сопротивление у людей может вызвать давление. "Это наблюдается и в Эстонии, когда на демонстрациях протестуют именно против ограничения свободы выбора. Говорят, что у них должно быть право самим решать", - объяснил он, добавив, что здесь полезны постоянная разъяснительная работа и более сдержанное предоставление информации. 

Тартуский центр вакцинации. ФОТО: Margus Ansu /Tartu Postimees

"Конечно, есть также приверженцы альтернативного стиля жизни и альтернативной медицины, люди, для которых вмешательство традиционной медицины может быть слишком инвазивным. Они пытаются справиться с болезнью с помощью каких-нибудь трав или других альтернативных методов - однозначно такие люди будут на стороне вакциноскептиков", - сказал Уйбу.

Тише едешь - дальше будешь

По словам Кади Луби, нет универсального решения, как вакцинировать больше людей. "Обычно в вопросах здоровья у нас есть решение, но именно на субъективном уровне у нас нет универсального решения, которое подходило бы всем. Очень хорошим показателем является то, что в случае вакцинации существует критический предел, который обеспечивает развитие коллективного иммунитета, и он был установлен в качестве целевого значения для гриппа, а теперь и для Covid-19", - заявила Луби, добавив, что все-таки всегда есть люди, которые отказываются от вакцинации или она им противопоказана.  

Кади Луби отметила, что людей, которые не хотят вакцинироваться, ни в коем случае нельзя гнобить. "В наши дни люди часто находятся в своем коконе. Что я поняла, изучая альтернативную медицину, так это то, что человек может не поменять своих взглядов, просто в следующий раз он больше не поделится ими с нами, если мы будем слишком сильно на него напирать", - объяснила Луби. 

В некотором смысле это проблема, которую сама для себя создала общая медицинская культура. "С одной стороны, мы всегда говорим человеку, что ты сам за все отвечаешь - ты решаешь. Если я приведу параллель с прежней медицинской культурой, именно с патерналистским подходом, когда врач был авторитетом, который решал, то сегодня мы эту ответственность хотя бы частично переложили на человека. К сожалению, мы, видимо, должны смириться с тем, что останутся люди, которые скажут: "Но я же решил, ведь вы сами сказали, что я должен принять решение". Это не означает, что человек решит так, как мы бы хотели», - заключила она.

В целом есть признаки улучшения отношения, по крайней мере, к вакцинации против коронавируса. Согласно заказанному Министерством социальных дел и проведенному Turu-uuringute AS опросу на тему Covid-19, в начале января не желали вакцинироваться 15 процентов опрошенных, в начале мае их число упало до 10%. Таким образом уменьшилось также число противников вакцинации от коронавируса.

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