"Соседке вакцина не помогла": почему жители Эстонии отказываются прививаться

Хотя вакцины ежегодно спасают миллионы жизней во всем мире, не все люди относятся к ним хорошо.

Противостояние вакцинации - не новое явление, которое появилось только во время эпидемии коронавируса, скептики были уже в XIX веке, когда вакцинация еще была в зачаточном состоянии.

До эпидемии коронавируса внимание было обращено на тех, кто не позволяет вакцинировать своих детей, боясь, например, развития аутизма или появления других проблем со здоровьем у своих сыновей и дочерей. На сегодняшний день имеются вакцины от разных болезней, но проблемой остается небольшой интерес к некоторым из них.

Вакциноскептиков изучала преподаватель Таллиннской высшей школы здравоохранения Кади Луби вместе со своими коллегами. Более детально на примере гриппа исследовалось, как вакцинация обрастает разными смыслами и как они влияют на принятие решения о вакцинации в случае сезонных или пандемических инфекционных заболеваний.

Вакцинация против гриппа в Эстонии довольно низкая. В 2019 году только 15 процентов пожилых людей были вакцинированы от гриппа. Хотя вакцинация против гриппа с годами постепенно растет, мы все еще далеки от рекомендуемых 75%. Соединенное королевство, например, в 2014-2015 годы подало хороший пример: привились почти 75% пожилых людей.

Причин, почему люди не хотят вакцинироваться, много, исследование Луби и ее коллег раскрывает некоторые из них.

Выяснилось, что смыслы о вакцинации возникают минимум на двух уровнях: культурном и индивидуальном. "Первое - это такое более широкое представление, когда кажется, что все так думают. Второе - это убеждение, появившееся из багажа личного опыта и знаний", - сказала Луби.

Кади Луби (на фото) изучала, почему люди отказываются от вакцинации. ФОТО: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Культурный уровень показывает, как мы в Эстонии воспринимаем сезонное инфекционное заболевание, такое как грипп. У нас может появиться убеждение, что, например, грипп в нашем климате - неизбежность. "Один из выводов - и это культурный уровень - был таким, что мы в обществе полагаем, что грипп - это такое заболевание, которое у нас было всегда, каждый сезон кто-то заболевает, и все мы в детстве болели гриппом, поэтому тут других вариантов нет", - описала Луби.

Здесь важно отметить, что и хотя грипп не особо опасен для молодежи и здоровых людей, для групп писка он может иметь очень тяжелые последствия.

На индивидуальном уровне на людей влияет их собственный опыт, а также опыт их близких. "На индивидуальном уровне начинает играть роль личный опыт, и это стало особенно очевидно в связи с вакциной против гриппа. Когда пришло время принимать решение, буду я прививаться или нет, стали актуальны определенные факторы: например, несколько лет назад я вакцинировался и у меня были очень серьезные побочные эффекты - я болел сильнее, чем когда-либо раньше. Личный опыт стал влиять на то, какое решение я приму в будущем", - объяснила Луби.