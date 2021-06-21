Полиция обнаружила одну из крупнейших плантаций конопли в Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда на время предварительного следствия подозреваемые взяты под стражу.

15 июня в Таллинне и Харьюском уезде в различных местах наркополицейские Пыхьяской префектуры задержали четырёх мужчин, подозреваемых в обороте наркотических средств. Обыски были произведены в местах жительства мужчин и в расположенном в Пярнуском уезде комплексе зданий, где была развёрнута масштабная плантация.

Всего в различных помещениях здания было найдено примерно 600 растений с подозрением на коноплю, соцветия конопли и большое количество различных предназначенных для выращивания растений устройств, таких как тепловые лампы, а так же системы увлажнения, проветривания и фильтрации.

При обысках было найдено всего примерно 10 килограмм конопли в измельчённом виде. Экспертиза Института судебной экспертизы даст ответ в части точного состава и количества конфискованных растений и соцветий.

Двум 44-летним мужчинам, 27-летнему мужчине и 25-летнему мужчине предъявлены подозрения в обороте наркотических средств и незаконном выращивании конопли в группе лиц.

Со слов ведущего уголовное производство окружного прокурора Райго Ааса картина, открывшаяся на месте происшествия, показывает, что имеется основание подозревать мужчин в обороте и выращивании запрещённых средств в очень крупном размере на протяжении длительного времени.

"Дело правоохранительных учреждений направлено прежде всего на предотвращение деятельности лиц, обогащающихся за счёт продажи наркотических средств, и в случае такого большого количества нет сомнений, что растения конопли выращивались с целью перепродажи. По данным, собранным до сих пор в ходе производства, конопля поступала с расположенной в Пярнуском уезде плантации в основном на улицы столицы", - сказал Аас.

По словам руководителя службы по борьбе с нарко- и организованными преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, плантация конопли - одна из крупнейших, которая была обнаружена в Эстонии в последние годы.

"Продолжительность деятельности подозреваемых и заработанный ими преступный доход одни из самых главных вопросов, на которые мы ищем ответы в уголовном производстве. Самым важным является то, что мы закрыли производство запрещённых средств, которые прежде всего портят здоровье молодёжи. Полиция продолжает прилагать усилия для поимки наркопреступников", - сказал Пикаро.

Он благодарит внимательных людей, которые ежедневно оповещают полицию о подозрительной деятельности.

Прокуратура ходатайствовала перед судом о взятии мужчин под стражу на время следствия. "Суд согласился с прокуратурой, что, находясь на свободе мужчины могут продолжить совершать преступления, поэтому их взяли под стражу на два месяца", - добавил прокурор.