Огромная голова Ленина в лесу и тюрьма, из которой никто не сбегал: 5 мест Латвии с приветом из СССР

База ядерных ракет в Зелтини (Zeltiņu PSRS kodolraķešu bāze)

Расстояние от центра Риги: 189 км

Цена: вход свободный

Когда-то сверхсекретный объект, сегодня - популярное у туристов место. До нашего времени сохранились заброшенные шахты, ракетный полигон, подземные бункеры и голова Ленина высотой 3,5 метра. Интерес туристов к этому объекту столь велик, что Алуксненская краевая дума решила развивать его в качестве одной из главных местных достопримечательностей.

Территорию можно осмотреть в сопровождении гида или собраться компанией и организовать игру в пейнтбол.

Госдача № 2 в Юрмале

Расстояние от центра Риги: 38 км

Цена:

Экскурсия - 5,00 €

Театрализованная экскурсия - цена договорная (цена для группы от 1 до 25 человек и для групп от 26 до 45 человек разная)

"Госдача № 2" находится на территории санатория "Янтарный берег" в Юрмале. В народе ее называют "дачей Брежнева", хотя сам глава СССР здесь никогда не бывал.

Это место в свое время, как и многие другие советские объекты, было засекречено, так как там отдыхали самые высокопоставленные персоны. Помимо атмосферы, в музее сохранились аутентичные советские интерьеры и предметы быта.

Для максимального погружения можно заказать театрализованную экскурсию с черной "Волгой", встречей с актером, играющим Леонида Брежнева, просмотр кинохроники и торжественный обед с блюдами, которые в 70-80-е годы готовили для партийной элиты.⠀

Секретный бункер в Лигатне (Padomju slepenais bunkurs)

Расстояние от центра Риги: 75 км

Цена: Экскурсия с гидом с обедом в подземной столовой - 10,00 € в выходные дни и 7,50 € в рабочие дни

Еще один сверхсекретный объект. Настолько секретный, что целых 30 лет сотрудники и посетители реабилитационного центра (который располагается над бункером) ничего не знали о том, что находится у них под ногами.

Он был построен в 80-е годы, чтобы правительственная элита могла жить там в случае угрозы ядерной войны. Таким образом, бункер был оснащен самыми передовыми для того времени хозяйственными предметами и аппаратом, необходимым в случаях катастрофы.

Бункер и связанные с ним рассказы навевают атмосферу советских времен, поэтому здесь можно почувствовать и ясно представить себе эту эпоху. К тому же у посетителей есть возможность закусить и поесть в стиле политической элиты 80-х годов ХХ века.

Для самых отчаянных существует абсолютно уникальная возможность - вечеринка в бункере! 9 метров под землей в тайном убежище первых секретарей советской Коммунистической партии, товарищей Воса и Пуго!