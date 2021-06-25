Пт, 25.06.2021
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Приказ пограничников из корабля пограничной службы ФСБ

Огромная голова Ленина в лесу и тюрьма, из которой никто не сбегал: 5 мест Латвии с приветом из СССР

ФОТО: Instagram/azadventures/karostascietums

Отгремел один из самых горячо любимых латвийцами праздников, а впереди еще целые выходные. Куда поехать и чем заняться? "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. На этот раз отправляемся ловить призраков СССР. 

База ядерных ракет в Зелтини (Zeltiņu PSRS kodolraķešu bāze)

Расстояние от центра Риги: 189 км

Цена: вход свободный

Когда-то сверхсекретный объект, сегодня - популярное у туристов место. До нашего времени сохранились заброшенные шахты, ракетный полигон, подземные бункеры и голова Ленина высотой 3,5 метра. Интерес туристов к этому объекту столь велик, что Алуксненская краевая дума решила развивать его в качестве одной из главных местных достопримечательностей.

Территорию можно осмотреть в сопровождении гида или собраться компанией и организовать игру в пейнтбол.

Госдача № 2 в Юрмале

Расстояние от центра Риги: 38 км

Цена:

  • Экскурсия - 5,00 €
  • Театрализованная экскурсия - цена договорная (цена для группы от 1 до 25 человек и для групп от 26 до 45 человек разная)

"Госдача № 2" находится на территории санатория "Янтарный берег" в Юрмале. В народе ее называют "дачей Брежнева", хотя сам глава СССР здесь никогда не бывал.

Это место в свое время, как и многие другие советские объекты, было засекречено, так как там отдыхали самые высокопоставленные персоны. Помимо атмосферы, в музее сохранились аутентичные советские интерьеры и предметы быта.

Для максимального погружения можно заказать театрализованную экскурсию с черной "Волгой", встречей с актером, играющим Леонида Брежнева, просмотр кинохроники и торжественный обед с блюдами, которые в 70-80-е годы готовили для партийной элиты.⠀

Секретный бункер в Лигатне (Padomju slepenais bunkurs)

Расстояние от центра Риги: 75 км

Цена: Экскурсия с гидом с обедом в подземной столовой - 10,00 € в выходные дни и 7,50 € в рабочие дни

Еще один сверхсекретный объект. Настолько секретный, что целых 30 лет сотрудники и посетители реабилитационного центра (который располагается над бункером) ничего не знали о том, что находится у них под ногами. 

Он был построен в 80-е годы, чтобы правительственная элита могла жить там в случае угрозы ядерной войны. Таким образом, бункер был оснащен самыми передовыми для того времени хозяйственными предметами и аппаратом, необходимым в случаях катастрофы.

Бункер и связанные с ним рассказы навевают атмосферу советских времен, поэтому здесь можно почувствовать и ясно представить себе эту эпоху. К тому же у посетителей есть возможность закусить и поесть в стиле политической элиты 80-х годов ХХ века.

Для самых отчаянных существует абсолютно уникальная возможность - вечеринка в бункере! 9 метров под землей в тайном убежище первых секретарей советской Коммунистической партии, товарищей Воса и Пуго!

Вся подробная информация доступна на сайте.

Музей советской эпохи в Айзкраукле (Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas "Padomju gadi")

Расстояние от центра Риги: 92 км

Цена: 

  • взрослым - 3 €
  • пенсионерам - 2 €
  • школьникам и студентам - 1, 50 €

На пространстве местного Дома культуры создано место, где можно с головой окунуться в советское прошлое Латвии. Ретро-телевизоры и радиоприемники, телефонные аппараты, посуда, наряды, игрушки, плакаты - в музее детально воссоздан быт наших бабушек.

Экспозиция открыта по субботам с 11:00 до 17:00. Если хотите посетить выставку в другой день - время посещения нужно согласовать!

Тюрьма Каросты (Karostas cietums)

Расстояние от центра Риги: 217 км

Цена:

  • для взрослых - 5 €
  • для школьников и пенсионеров - 3,50 €

Лиепайская гарнизонная тюрьма была построена примерно в 1900 году для нужд госпиталя, однако никогда не использовалась для этих целей. С самого начала она служила местом краткосрочного дисциплинарного наказания. Последние заключенные покинули свои камеры относительно недавно - в 1997 году.

Сегодня это единственная открытая для туристов гарнизонная тюрьма в Европе.

Здесь можно отправиться на экскурсию и узнать жуткую историю этого места, поучаствовать в реалити-шоу и почувствовать себя в "шкуре" настоящего заключенного, отобедать в советском буфете и даже переночевать в тюремной камере.

Кстати, за всю историю существования тюрьмы сбежать из ее стен так никому и не удалось. Получится ли у вас?

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