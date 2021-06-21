Более 3 миллионов евро: начато уголовное дело против человека, который отмывал деньги

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый организовал отмывание денег в крупном размере. "Клиенты" схемы, они же - компании, в бухгалтерские документы ​​в декларации по налогу на добавленную стоимость включали фактические операции, которые на самом деле не были произведены.

Чтобы скрыть преступление по отмыванию денег, переводы осуществлялись благодаря транзакциям за несуществующие действия, и создавалось впечатление, что между сторонами транзакции производились расчеты с намерением снять невыплаченные средства наличными, используя фиктивные счета компании.

В ходе досудебного расследования были проведены следственные действия для получения достаточного количества доказательств, и в июне 2021 года уголовный процесс был направлен в суд по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 195 Уголовного закона, т. е. крупномасштабное отмывание денег.