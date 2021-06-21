КС принял решение о присоединении Илукстского края к Аугшдаугавскому краю и Озолниекского края к Елгавскому

В свою очередь административная реформа в Яунелгавском, Царникавском, Ругайском, Иецавском, Рундальском, Ауцском, Салском, Салацгривском, Алойском, Бабитском, Кандавском и Мазсалацском краях признана соответствующей Конституции.

Сейм 10 июня прошлого года утвердил закон об административно-территориальной реформе, который предусматривал объединение краев в более крупные административно-территориальные единицы путем объединения.

Дело в КС было возбуждено по заявлению ряда краев, которые считали, что Сейм, принимая решения об объединении самоуправлений, нарушил их права и другие принципы демократического правового государства, а также в этом процессе не соблюдался принцип субсидиарности и не были проведены достаточные консультации с жителями и думами краев.

КС постановил, что прежний Яунелгавский край не является центром развития регионального или национального значения, поэтому его сохранение как самостоятельного самоуправления не соответствовало бы по крайней мере одному из основных критериев реформы, а именно, тому, что на территории края должен быть такой центр. В свою очередь новый Айзкраукльский край, в который включен Яунелгавский край, соответствует этому критерию реформы. Этими же аргументам обосновано решение КС о включении Ругайского края в состав Балвского края, Иецавского края в Баускский край, Рундальского края в Баускский край, Ауцского края в Добельский край, Салского края в Екабпилсский край, Салацгривского края в Лимбажский край, Алойского края в Лимбажский край, Кандавского края в Тукумсский край, Мазсалацского края в Валмиерский край.

Что касается Илукстского края, то на его территории также нет центра развития регионального или национального значения. В то же время, как указал КС, законодатель не указал рациональных аргументов, почему при создании нового Аугшдаугавского края без центра развития регионального или национального значения было допущено отступление от основных критериев реформы. На этом же основании КС признал не соответствующим Конституции присоединение Озолниекского края к Елгавскому краю.

Также КС постановил, что Царникавский край по числу жителей не соответствует критерию реформы о минимальной численности населения края в столичном регионе, тогда как новый Адажский край, в состав которого вошла Царникава, соответствует критериям реформы, и в целом его население насчитывает более 15 000 человек. Эти же аргументы КС привел при вынесении решения по делу о присоединение Бабитского края к Марупскому краю.