В Чечне директор государственного телевидения заявил, что готов убивать критиков Кадырова

На видео, которое Ахмадов разместил в своем инстаграме, он говорит, что он - с Рамзаном Кадыровым и что враг Кадырова является его личным врагом или врагом чеченского народа.

"И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем", - заявил Ахмадов (цитата по сайту "Кавказ.Реалии").