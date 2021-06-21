В Чечне директор государственного телевидения заявил, что готов убивать критиков Кадырова
Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов публично угрожал тем, кто критикует главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает "Медуза".
Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов публично угрожал тем, кто критикует главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает "Медуза".
На видео, которое Ахмадов разместил в своем инстаграме, он говорит, что он - с Рамзаном Кадыровым и что враг Кадырова является его личным врагом или врагом чеченского народа.
"И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем", - заявил Ахмадов (цитата по сайту "Кавказ.Реалии").
Пару дней назад Ахмадов подал иск в арбитражный суд Чечни с требованием удалить с YouTube расследование издания "Проект" о женах Рамзана Кадырова. Претензии Ахмадова были на почте того, что для расследования были использованы кадры новостных сюжетов "Грозного". Однако в "Проекте" подчеркивали, что такое использование не нарушает российского законодательства.