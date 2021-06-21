В Германии задержали российского ученого. Его обвиняют в шпионаже

В заявлении прокуратуры говорится, что Ильнурс Н. был задержан в пятницу и подозревался в сотрудничестве с российскими спецслужбами как минимум с октября 2020 года.

До ареста Ильнурс Н. работал научным сотрудником на факультете естественных наук немецкого университета, о котором ничего не упоминается.

Прокуратуре известно как минимум о трех его встречах с агентом российской разведки в период с октября 2020 года по июнь этого года.

Во время содержания под стражей обыски проводились как по месту жительства Ильнура Н., так и по месту его работы.