В Германии задержали российского ученого. Его обвиняют в шпионаже

В заявлении прокуратуры говорится, что Ильнурс Н. был задержан в пятницу и подозревался в сотрудничестве с российскими спецслужбами как минимум с октября 2020 года.
До ареста Ильнурс Н. работал научным сотрудником на факультете естественных наук немецкого университета, о котором ничего не упоминается.
Прокуратуре известно как минимум о трех его встречах с агентом российской разведки в период с октября 2020 года по июнь этого года.
Во время содержания под стражей обыски проводились как по месту жительства Ильнура Н., так и по месту его работы.
В субботу суд заключил задержанного под стражу.