Четыре сценария для Беларуси: с Лукашенко, с Россией или без них

Политический аналитик из Беларуси Артем Шрайбман (Sense Analytics) и бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин (ECFR) в сотрудничестве с немецким Фондом имени Фридриха Эберта презентовали в середине июня результаты исследования "Беларусь и страны Балтии: последствия затяжного политического кризиса". Несмотря на то, что работа посвящена отношениям Беларуси с Литвой, Латвией и Эстонией, рекомендации экспертов можно применить и к другим западным странам.

Основные выводы в исследовании и 4 сценария

Прежде всего, авторы исследования считают, что сейчас странам Евросоюза важно не повторять ошибок прошлого, когда ЕС легко соглашался на потепление отношений в обмен на некоторое ослабление репрессий и освобождение части политзаключенных в Беларуси. Кроме того, по их мнению, стоит препятствовать идее проведения единой санкционной политики одновременно против России и Беларуси. Так "Лукашенко проще выбивать у Москвы союзническую компенсацию, а Путину - усиливать позиции в Беларуси", говорится в исследовании.

Также аналитики советуют регулярно поднимать белорусский вопрос в европейско-российском диалоге и сконцентрировать ресурсы ЕС на гуманитарной помощи жертвам политических репрессий и поддержке остающегося в Беларуси гражданского общества. Но каким будет этот белорусский вопрос и как станет развиваться ситуация в стране в ближайший год? Артем Шрайбан и Павел Слюнькин сделали четыре любопытных прогноза: исходя из того, останется ли у власти Лукашенко и начнется ли углубленная интеграция с Россией.

Сценарий номер 1: Статус-кво. Лукашенко остается

Первый сценарий условно назвали "Статус-кво" - при нем Лукашенко остается у власти, на углубленную интеграцию страна не идет. При таком развитии событий репрессии в стране продолжаются, качество госуправления ухудшается, наиболее квалифицированные и образованные белорусы эмигрируют.

Отношения со странами Балтии становятся все хуже, штаты посольств сокращаются, Беларусь закрывает глаза на потоки нелегальной миграции и наркотрафик на балтийско-польском направлении. При этом, считают авторы исследования, экономические сложности и давление России вынудят Лукашенко искать компромиссы на других направлениях, вот только на возврат к политике диалога с Западом шансов мало.

Сценарий номер 2: Беларусь окажется в ситуации Абхазии

При таком сценарии аналитики прогнозируют отсутствие транзита власти в Беларуси и углубленную интеграцию с Россией. Александр Лукашенко сохраняет свою власть ценой разрыва отношений с Западом, ухудшается экономическая ситуация и растет недовольство внутри страны.

Лукашенко придется подписать интеграционные карты, которые предусматривают наднациональные органы Союзного государства и произойдет постепенный переход на принятые в России нормы в финансовой, налоговой, таможенной, судебной и других областях.

При этом сценарии аналитики прогнозируют, что Беларусь может оказаться в ситуации Абхазии. В этом случае власть Лукашенко обеспечивается лишь благодаря поддержке России, свою самостоятельность он теряет и согласовывает все ключевые решения с Москвой. В ЕС при этом набирают популярность силы, которые критикуют санкции и выступают за то, чтобы "спасти Беларусь, помогая Лукашенко". Однако возврат к предыдущему формату взаимоотношений, как и при первом сценарии, вряд ли возможен.

Сценарий номер 3: Пророссийский транзит власти

При нем Лукашенко, как полагают аналитики, теряет власть в Беларуси, она переходит к пророссийским силам, начинается процесс объединения двух стран. Международное признание такой интеграции зависит от того, каким путем придут эти силы к власти - в результате номенклатурного переворота при помощи Москвы или демократических выборов.

При номенклатурном перевороте новые власти окажутся в ситуации самого Лукашенко из второго сценария. При новых выборах могут быть освобождены политзаключенные, а штабы Тихановской и Цепкало вернутся в Минск.

А если результаты голосования признает Запад, победа даже ориентированных на Россию политиков приведет к улучшению отношений со странами ЕС.

Сценарий номер 4: Новая Беларусь

По прогнозам аналитиков, если он осуществится, нынешняя система власти будет ликвидирована. В страну вернутся десятки тысяч эмигрантов, из тюрем выйдут политические заключенные, репрессивные законы отменяют, а репрессии прекратятся.