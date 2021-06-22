Жители села жалуются, что до остановки далеко идти: водители автобуса не выпускают их на обочине дороги

Жители села Макшинава пожаловались, что не только возле домов нет остановок, но и водители не соглашаются останавливаться между остановками. Нередко автобус просто проезжает мимо, не обращая внимания на руку, поднятую на обочине дороги.

"Если я еду в город, мне приходится идти два километра в одну или другую сторону. Когда я возвращаюсь с сумками с покупками, я прошу, чтобы меня выпустили около дома - меня не выпускают! Говорят, что надо выходить на остановке, но тогда мне нужно идти пешком огромный кусок, чтобы вернуться домой. Раньше там была остановка, почему ее убрали, не знаю", - говорит жительница села Лига.

Раньше, когда в город ходили автобусы других компаний, еще можно было договориться о более быстрой остановке, но теперь водителей автобусов Ecolines уговорить невозможно, это не удалось и Дзинтарсу, инвалиду второй группы.

"Раньше, когда не было инвалидности, ездил в город, теперь уже год не езжу. Я знаю, что не дойду до остановки, лучше заплачу, чтобы меня отвезли на машине. Раньше они знали, что у меня была справка об инвалидности, тогда останавливались, теперь уже нет", - говорит Дзинтарс.

Автобус ходит всего несколько раз в день, поэтому поездки в город нужно планировать за несколько дней. Если можно опоздать, то планы надо отменять.

На этом маршруте перевозчик работает только с февраля, поэтому пока не знает привычек населения. Однако водители строго соблюдают правила и не останавливаются посреди дороги.

"Там есть остановка, но она находится рядом с автомагистралью P42, по которой мы въезжаем в село. Ситуация осложняется, когда жители села хотят воспользоваться автобусом, который проезжает по главной дороге и не въезжает в село.

К сожалению, мы не можем останавливаться на обочине дороги, как с точки зрения безопасности дорожного движения, так и с точки зрения действующего законодательства - мы можем забирать и высадить людей только на остановке", - говорит Санита Древина, директор отделения междугородних маршрутов Ecolines.

Автотранспортная дирекция также поясняет, что она не только не поддерживает остановку на обочине дороги, но и наказывает тех водителей автобусов, которые это делают.