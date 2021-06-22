Омбудсмен: требование о вакцинации студентов RSU должно быть не только поддержано, но и расширено

Уважая субъективное право каждого человека делать свободный выбор, необходимо соблюдать соразмерность интересам большинства -

государство не может допустить, чтобы субъективные интересы отдельных лиц преобладали над интересами государства и большинства общества,

оценивая решение Рижского университета им. Страдиня (RSU) о допуске к очным занятиям только лиц, вакцинированных против Covid-19, заключил Янсонс.

Уже сообщалось, что с 30 августа в очном учебном процессе в Рижском университете им. Страдиня (RSU) в основном смогут участвовать только лица, привитые от Covid-19.

После этого объявления университета омбудсмен получил заявления от многих людей с просьбой оценить распоряжение ректора RSU, определяющее категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа. В заявлениях выражалось возмущение по поводу введения обязательной вакцинации.

Оценивая ситуацию, омбудсмен пришел к выводу, что наиболее значительную долю в рабочей нагрузке занятий RSU составляют области медицины и здравоохранения. Они готовят новых специалистов по регламентированным профессиям и специальностям, а также

в интересах всего общества обеспечить качественную и полноценную подготовку таких специалистов.

"Неотъемлемой частью процесса обучения в медицине и здравоохранении является практическое обучение в реальных клинических условиях в медицинских учреждениях, или обучение "у постели пациента". Таким образом, в национальных интересах избежать рисков, связанных с обучением, контролировать содержание, объем и правила исполнения, которые установлены в рамках аккредитации", - отмечает омбудсмен.

Создание устойчивой к инфекциям среды важно не только в интересах сотрудников, студентов и общества, но даже имеет решающее значение для дальнейшей реализации нескольких учебных программ в целом,

подчеркивает омбудсмен. А именно практическая работа в медицинских учреждениях является важной и неотъемлемой частью обучения в области здравоохранения, но они не заинтересованы в том, чтобы подвергать риску свой персонал и пациентов.

В целях внедрения и обеспечения безопасной от заражения Covid-19 среды в учебном процессе RSU в следующем учебном году издан вышеупомянутый приказ ректора RSU. Кроме того, поскольку личного контакта между студентами и преподавателями как в области медицинских исследований, так и в области социальных наук нельзя полностью избежать при выполнении работ в зданиях и помещениях RSU,

для студентов, изучающих общественные науки, также необходимо создать защищенную от инфекций среду.