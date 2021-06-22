Вт, 22.06.2021
Если кто-то думает, что все закончится летом, нет, этого не произойдет. Но мы сможем жить без ограничений, если будем вакцинированы. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог
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Омбудсмен: требование о вакцинации студентов RSU должно быть не только поддержано, но и расширено

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

После того как Рижский университет им. Страдиня (RSU) объявил, что только лица, вакцинированные от Covid-19, смогут участвовать в очных занятиях, ряд возмущенных жителей попросили дать оценку таким действиям. В ответ на эти заявления омбудсмен Юрис Янсонс указал, что требование о вакцинации учащихся должно быть не только поддержано, но даже расширено.

Уважая субъективное право каждого человека делать свободный выбор, необходимо соблюдать соразмерность интересам большинства -

государство не может допустить, чтобы субъективные интересы отдельных лиц преобладали над интересами государства и большинства общества,

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оценивая решение Рижского университета им. Страдиня (RSU) о допуске к очным занятиям только лиц, вакцинированных против Covid-19, заключил Янсонс.

Уже сообщалось, что с 30 августа в очном учебном процессе в Рижском университете им. Страдиня (RSU) в основном смогут участвовать только лица, привитые от Covid-19.

После этого объявления университета омбудсмен получил заявления от многих людей с просьбой оценить распоряжение ректора RSU, определяющее категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа. В заявлениях выражалось возмущение по поводу введения обязательной вакцинации.

Оценивая ситуацию, омбудсмен пришел к выводу, что наиболее значительную долю в рабочей нагрузке занятий RSU составляют области медицины и здравоохранения. Они готовят новых специалистов по регламентированным профессиям и специальностям, а также

в интересах всего общества обеспечить качественную и полноценную подготовку таких специалистов.

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"Неотъемлемой частью процесса обучения в медицине и здравоохранении является практическое обучение в реальных клинических условиях в медицинских учреждениях, или обучение "у постели пациента". Таким образом, в национальных интересах избежать рисков, связанных с обучением, контролировать содержание, объем и правила исполнения, которые установлены в рамках аккредитации", - отмечает омбудсмен.

Создание устойчивой к инфекциям среды важно не только в интересах сотрудников, студентов и общества, но даже имеет решающее значение для дальнейшей реализации нескольких учебных программ в целом,

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подчеркивает омбудсмен. А именно практическая работа в медицинских учреждениях является важной и неотъемлемой частью обучения в области здравоохранения, но они не заинтересованы в том, чтобы подвергать риску свой персонал и пациентов.

В целях внедрения и обеспечения безопасной от заражения Covid-19 среды в учебном процессе RSU в следующем учебном году издан вышеупомянутый приказ ректора RSU. Кроме того, поскольку личного контакта между студентами и преподавателями как в области медицинских исследований, так и в области социальных наук нельзя полностью избежать при выполнении работ в зданиях и помещениях RSU,

для студентов, изучающих общественные науки, также необходимо создать защищенную от инфекций среду.

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Поскольку в настоящее время единственным доступным в мире средством достижения безопасной инфекционной среды является вакцинация, факт того, что человек переболел, или тестирование, выбор RSU также ограничен для обеспечения безопасного процесса обучения. Из-за пандемии Covid-19 и вызванных ею ограничений RSU был вынужден сократить очное обучение, а значит и практическую подготовку, менее чем на полтора года, в течение которых были предприняты беспрецедентные усилия по трансформации процесса обучения, чтобы не прерывать процесс обучения совсем, при этом отложив практические занятия. При этом в настоящее время резервы для отсрочки прохождения практики почти исчерпаны, пояснили омбудсмену в университете.

RSU отметил, что не сделал вакцинацию против Covid-19 обязательной, но обозначил эти варианты.

"Не ставя под сомнение право каждого человека решать, проводить вакцинацию или нет, когда каждое решение основывается на рациональных соображениях, а не, например, на теориях заговора или дезинформации в социальных сетях, RSU установил ряд критериев для продолжения или инициирования очного обучения. С точки зрения прав человека такие ограничения должны быть введены, во-первых, в целях законности, которыми в данном случае являются соображения безопасности общественного здоровья, и, во-вторых, возможности должны быть множественными, что также предусмотрено приказом ректора", - сказал омбудсмен.

Ввиду этих обстоятельств, по мнению омбудсмена, лица, которые не приняли решение о вакцинации, не переболели или не желают сдавать анализы, имеют возможность согласовать с университетом академический год, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране, чтобы и у непривитых людей была возможность продолжить обучение.

Кроме того, в RSU добавили, что большинство студентов понимают объективную ситуацию и хотят продолжить учебный процесс в инфекционных условиях, что будет означать безопасность как для здоровья, так и для качества учебного процесса, что практически невозможно при организации дистанционного обучения, особенно для студентов-медиков.

Как сообщалось, с 30 августа в очном учебном процессе в Рижском университете им. Страдиня (RSU) в основном смогут участвовать только лица, привитые от Covid-19, говорится в заявлении на сайте университета.

В среду, 19 мая, ректор RSU издал приказ о дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19. Он определяет категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа.

RSU установил, что в очном учебном процессе смогут участвовать только лица, вакцинированные от Covid-19.

Очно учиться смогут также люди, которые могут документально подтвердить факт заболевания Covid-19 до 180-го дня после даты сдачи теста.

Непривитые от Covid-19 смогут участвовать в учебном процессе, регулярно предъявляя отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанных за свой счет.

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