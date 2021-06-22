Омбудсмен: требование о вакцинации студентов RSU должно быть не только поддержано, но и расширено

RSU отметил, что не сделал вакцинацию против Covid-19 обязательной, но обозначил эти варианты.
"Не ставя под сомнение право каждого человека решать, проводить вакцинацию или нет, когда каждое решение основывается на рациональных соображениях, а не, например, на теориях заговора или дезинформации в социальных сетях, RSU установил ряд критериев для продолжения или инициирования очного обучения. С точки зрения прав человека такие ограничения должны быть введены, во-первых, в целях законности, которыми в данном случае являются соображения безопасности общественного здоровья, и, во-вторых, возможности должны быть множественными, что также предусмотрено приказом ректора", - сказал омбудсмен.
Ввиду этих обстоятельств, по мнению омбудсмена, лица, которые не приняли решение о вакцинации, не переболели или не желают сдавать анализы, имеют возможность согласовать с университетом академический год, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране, чтобы и у непривитых людей была возможность продолжить обучение.
Кроме того, в RSU добавили, что большинство студентов понимают объективную ситуацию и хотят продолжить учебный процесс в инфекционных условиях, что будет означать безопасность как для здоровья, так и для качества учебного процесса, что практически невозможно при организации дистанционного обучения, особенно для студентов-медиков.
Как сообщалось, с 30 августа в очном учебном процессе в Рижском университете им. Страдиня (RSU) в основном смогут участвовать только лица, привитые от Covid-19, говорится в заявлении на сайте университета.
В среду, 19 мая, ректор RSU издал приказ о дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19. Он определяет категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа.
RSU установил, что в очном учебном процессе смогут участвовать только лица, вакцинированные от Covid-19.
Очно учиться смогут также люди, которые могут документально подтвердить факт заболевания Covid-19 до 180-го дня после даты сдачи теста.
Непривитые от Covid-19 смогут участвовать в учебном процессе, регулярно предъявляя отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанных за свой счет.