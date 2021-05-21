В новом семестре RSU разрешит очную учебу только вакцинированным

В среду, 19 мая, ректор RSU издал приказ о дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19. Он определяет категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа.
RSU установил, что в очном учебном процессе смогут участвовать только лица, вакцинированные от Covid-19.
Очно учиться смогут также люди, которые могут документально подтвердить факт заболевания Covid-19 до 180-го дня после даты взятия теста.
Непривитые от Covid-19 смогут участвовать в учебном процессе, регулярно предъявляя отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанных за свой счет.
LU осенью планирует частично возобновить очное обучение
В новом учебном году Латвийский университет (LU) планирует частично возобновить очное обучение, хотя некоторые многочисленные курсы будут по-прежнему учиться удаленно, сообщил ректор университета Индрикис Муйжниекс.
Глава вуза сообщил, что ЛУ планирует вернуться к порядку, установленному осенью прошлого года:
- на каждого студента должно быть выделено не менее четырех квадратных метров площади, группы студентов не должны пересекаться, маски обязательны.
- Вместе могут собираться не более 80 студентов, что означает, что процесс обучения на более крупных курсах по-прежнему будет проходить удаленно.
"Мы еще не приняли категорические установки о дальнейшей работе", - сказал Муйжниекс, добавив, что LU не планирует следовать примеру Рижского университета им. Страдиня и разрешать очное обучение только вакцинированным от Covid-19.
По его словам, LU может так действовать в том случае, если охват вакцинацией в стране достигнет 70%. Летняя эпидемиологическая ситуация также будет иметь значение для принятия решений, поскольку при нынешнем уровне заболеваемости Covid-19 трудно предсказать, что будет осенью.
большая часть профессорско-преподавательского состава LU уже вакцинирована.