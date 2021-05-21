В новом семестре RSU разрешит очную учебу только вакцинированным

В среду, 19 мая, ректор RSU издал приказ о дальнейшей организации учебного процесса в условиях распространения инфекции Covid-19. Он определяет категории студентов и сотрудников, которые смогут безопасно участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях, с 30 августа.

RSU установил, что в очном учебном процессе смогут участвовать только лица, вакцинированные от Covid-19.

Очно учиться смогут также люди, которые могут документально подтвердить факт заболевания Covid-19 до 180-го дня после даты взятия теста.

Непривитые от Covid-19 смогут участвовать в учебном процессе, регулярно предъявляя отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанных за свой счет.

LU осенью планирует частично возобновить очное обучение

В новом учебном году Латвийский университет (LU) планирует частично возобновить очное обучение, хотя некоторые многочисленные курсы будут по-прежнему учиться удаленно, сообщил ректор университета Индрикис Муйжниекс.

Глава вуза сообщил, что ЛУ планирует вернуться к порядку, установленному осенью прошлого года:

на каждого студента должно быть выделено не менее четырех квадратных метров площади, группы студентов не должны пересекаться, маски обязательны. Вместе могут собираться не более 80 студентов, что означает, что процесс обучения на более крупных курсах по-прежнему будет проходить удаленно.

"Мы еще не приняли категорические установки о дальнейшей работе", - сказал Муйжниекс, добавив, что LU не планирует следовать примеру Рижского университета им. Страдиня и разрешать очное обучение только вакцинированным от Covid-19.

По его словам, LU может так действовать в том случае, если охват вакцинацией в стране достигнет 70%. Летняя эпидемиологическая ситуация также будет иметь значение для принятия решений, поскольку при нынешнем уровне заболеваемости Covid-19 трудно предсказать, что будет осенью.

Муйжниекс добавил, что