МВД Беларуси предложило признать БЧБ-флаг нацистским символом. Под ним принимал присягу Лукашенко

Историю бело-красно-белого флага вспоминает "Брестская газета", вместе с тем фактом, что он был государственным в 1991-1995 годах. И именно под БЧБ-флагом принимал свою первую президентскую присягу Александр Лукашенко, и тогда никто не говорил, что это фашистский флаг.

Впервые бело-красно-белый флаг как символ национально-освободительного движения, целью которого было государственное самоопределение белорусов, появился во время Февральской революции 1917 года. Она дала мощный импульс развитию национальных движений в бывшей царской империи, в том числе и белорусскому.

Долгое время имя автора бело-красно-белого флага оставалось неизвестным. И только в начале 1990-х годов историками было выяснено, что его авторство принадлежит одному из основателей Белорусской Народной Республики, горному инженеру и архитектору Клавдию Душевскому.

С созданием Советской Социалистической Республики Беларусь в 1919 году (позднее – БССР) встал вопрос о ее символах. Национальная символика по политическим и идеологическим мотивам была отвергнута. Были созданы новые флаг и герб. Примером для них стала советская символика, которая посредством красного цвета и серпа с молотом презентовала идею союза рабочих и крестьян. В 1951 году его поменяли на красно-зеленый с белорусским народным орнаментом, серпом, молотом и звездой.

Как единственный имеющийся символ, его и стали использовать оккупационные власти на административных зданиях и при проведении официальных мероприятий – точно так же, как они использовали национальные флаги в других оккупированных странах. Но нет никаких свидетельств, что уничтожение Хатыни и других деревень проходило под бело-красно-белыми флагами.