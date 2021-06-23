Град в Швейцарии нанес стране миллионные убытки
Град размером с мяч для гольфа в считаные дни нанес урон Швейцарии в миллионы швейцарских франков.
Град размером с мяч для гольфа в считаные дни нанес урон Швейцарии в миллионы швейцарских франков.
Страховая компания Schweizer Hagel, имеющая контракты примерно с 30 000 ферм, оценила убытки от града за последние четыре дня. Они составили 18 миллионов франков (16,42 миллиона евро).
Метеорологическая служба общественной телекомпании SRF обнаружила, что град был вызван сильным грозовым облаком, в котором частицы осадков циркулируют и становятся еще крупнее.
Град сопровождался наводнением, особенно в понедельник, 21 июня. В экстренные службы кантонов Берн и Цуг поступило много новостей о наводнении.
Швейцарские метеорологи прогнозируют новые грозы до пятницы.