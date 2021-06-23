Град в Швейцарии нанес стране миллионные убытки

Страховая компания Schweizer Hagel, имеющая контракты примерно с 30 000 ферм, оценила убытки от града за последние четыре дня. Они составили 18 миллионов франков (16,42 миллиона евро).

Страховая компания AXA оценила убытки в 45 миллионов франков (41,05 миллиона евро).

Метеорологическая служба общественной телекомпании SRF обнаружила, что град был вызван сильным грозовым облаком, в котором частицы осадков циркулируют и становятся еще крупнее.

Град сопровождался наводнением, особенно в понедельник, 21 июня. В экстренные службы кантонов Берн и Цуг поступило много новостей о наводнении.