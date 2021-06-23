Российский самолет произвел предупредительное бомбометание по британскому эсминцу в Черном море

Британскому кораблю было дано предупреждение "о применении оружия в случае нарушения государственной границы", на которое эсминец не реагировал, - говорится в заявлении министерства, в котором добавлено, что после предупредительных выстрелов британский корабль покинул территориальные воды России.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Su-24 произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

В связи с инцидентом с эсминцем военный атташе посольства Великобритании вызван в Минобороны РФ, сообщает "Медуза".