Ср, 23.06.2021
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Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу
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Российский самолет произвел предупредительное бомбометание по британскому эсминцу в Черном море
Великобритания это отрицает

Корабль российской авиационной базы "Адмирал Кузнецов" ФОТО: Sputnik/LETA

Российское пограничное патрульное судно и бомбардировщик Su-24 в Черном море нанесли предупредительный выстрел по эсминцу HMS Defender ВМС Великобритании, который вошел в российские территориальные воды, сообщило в среду, 23 июня, Министерство обороны России.

Британскому кораблю было дано предупреждение "о применении оружия в случае нарушения государственной границы", на которое эсминец не реагировал, - говорится в заявлении министерства, в котором добавлено, что после предупредительных выстрелов британский корабль покинул территориальные воды России.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Su-24 произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

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В связи с инцидентом с эсминцем военный атташе посольства Великобритании вызван в Минобороны РФ, сообщает "Медуза".

Позднее стало известно, что Минобороны Великобритании отрицает, что по эсминцу велся предупредительный огонь. Корабль, как подчеркивается в сообщении ведомства, "совершал мирный переход в территориальных водах Украины в соответствии с международным законодательством".

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