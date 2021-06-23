За подделку теста на Covid-19 может грозить уголовная ответственность

В настоящее время нормативно-правовая база предоставляет привилегии и льготы человеку с отрицательным результатом теста на Covid-19. Человек, который был вакцинирован против Covid-19, прошел тестирование на вирус или переболел, в соответствии с настоящими правилами, должен иметь соответствующий сертификат.

Сертификат тестирования, выданный в Латвии в соответствии с правилами, содержит информацию о прохождении теста на Covid-19, включая дату сбора проб и результат теста.

Из вышесказанного следует, что предъявление сертификата освобождает человека от обязанности проходить тест на Covid-19 и самоизолироваться при въезде в Латвию.

Кроме того, текущая редакция правил предусматривает, что отрицательный тест на Covid-19 освобождает человека от обязанности соблюдать указанные строгие требования к изоляции.

Ввиду вышеизложенного, сертификат следует рассматривать как документ, дающий права или освобождающий от обязательств.

Норма Уголовного закона предусматривает уголовную ответственность за подделку документа, дающего право или освобождающего от обязательств, а также за реализацию или использование поддельного документа.