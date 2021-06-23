Ср, 23.06.2021
Определение уровня антител не дает полной информации о защите от Covid-19, поскольку для защиты организма важны как антитела, так и клеточный иммунитет. Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)
Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)

За подделку теста на Covid-19 может грозить уголовная ответственность

ФОТО: Jarun Ontakrai/Shutterstock

Прокуратура сообщает, что использование поддельного теста на Covid-19 может повлечь за собой уголовную ответственность в виде, к примеру, тюремного заключения, принудительных работ или денежного штрафа.

В настоящее время нормативно-правовая база предоставляет привилегии и льготы человеку с отрицательным результатом теста на Covid-19. Человек, который был вакцинирован против Covid-19, прошел тестирование на вирус или переболел, в соответствии с настоящими правилами, должен иметь соответствующий сертификат.

Сертификат тестирования, выданный в Латвии в соответствии с правилами, содержит информацию о прохождении теста на Covid-19, включая дату сбора проб и результат теста.

Из вышесказанного следует, что предъявление сертификата освобождает человека от обязанности проходить тест на Covid-19 и самоизолироваться при въезде в Латвию.

Кроме того, текущая редакция правил предусматривает, что отрицательный тест на Covid-19 освобождает человека от обязанности соблюдать указанные строгие требования к изоляции.

Ввиду вышеизложенного, сертификат следует рассматривать как документ, дающий права или освобождающий от обязательств.

Норма Уголовного закона предусматривает уголовную ответственность за подделку документа, дающего право или освобождающего от обязательств, а также за реализацию или использование поддельного документа.

Совершение такого преступления может быть наказано лишением свободы на срок до одного года, принудительными работами или денежным штрафом.

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