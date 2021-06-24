На Лиго и Янов день в водоемах и море утонули три человека

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили агентству LETA, что Яновым утром в 07:10 был получен вызов в Балдонский край, где человек зашел в пруд, чтобы искупаться, и не вышел на берег.

Спасатели нашли утонувшего, тело доставили на берег и передали сотрудникам Государственной полиции.

Служба неотложной медицинской помощи сообщила LETA, что в пруду утонул 38-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Медики также сообщили, что во время праздника в море утонула 28-летняя женщина, а в озере утонул 50-летний мужчина. Во всех этих ситуациях способствующим фактором было употребление алкоголя.