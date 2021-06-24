Видео ⟩ В Майами обрушилось многоэтажное здание: 4 человека погибли, 159 числятся пропавшими без вести

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила в пятницу утром, 25 июня, что найдены уже 120 человек, которые находились в здании.
"Но число тех, кто считается пропавшими, выросло до 159", - сказала она. Ранее сообщалось, что пропавшими числятся около 100 человек.
Пока неизвестно, сколько именно людей находилось в здании во время происшествия.
"Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд находится на месте частичного обрушения здания в районе 88-й улицы и Коллинз Авеню. Более 80 бригад находятся на месте происшествия при содействии муниципальных пожарных служб", - сообщает местная служба спасения.
Погибли 4 человека, сообщает "Русская служба Би-Би-Си.
По данным телеканала, спасателям удалось вытащить из-под завалов ребенка.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла, по меньшей мере восемь человек получили ранения, и есть опасения, что под завалами остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются эвакуировать жителей близлежащих квартир.
Здание было построено в 1981 году. В нем было 136 квартир, 55 были разрушены. Причина обрушения здания пока неизвестна.