СК Беларуси: Сапега и Протасевич заключили сделку со следствием. Их перевели под домашний арест

Они согласились назвать соучастников и "осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями", сказано в сообщении СК в Telegram.

Рассмотрев обращение, следствие решило перевести их под домашний арест.

Ранее родители задержанных сообщили "Русской службе Би-Би-Си", что Романа и Софью перевели из СИЗО под домашний арест

По их словам, Протасевич и Сапега сейчас живут в разных съемных квартирах в столице Беларуси Минске.

Для родственников Романа и Софьи это стало неожиданностью.

"Мы в шоке,"

- сказал Сергей Дудич, отчим Софьи.

"Сложно комментировать действия властей и какие у них цели, - заявил Дмитрий Протасевич, отец Романа. - Может, он [Роман Протасевич - ред.] втянут в какую-то политическую игру". По сведениям Дмитрия, власти Беларуси не снимали обвинений с задержанных. "Это улучшение их бытовых условий. Что будет дальше, неизвестно", - добавил он.

Ранее 23 июня Антон Мотолько, белорусский оппозиционный блогер, опубликовал в своем Telegram фотографии, на которых предположительно Сапега и Протасевич свободно гуляют в парке Минска и дают интервью неким журналистам.

Позднее адвокат Сапеги Антон Гашинский связал ее перевод под домашний арест со встречей Путина и Лукашенко. "Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома", - сообщил он в эфире телеканала "Дождь".

Официальные власти Беларуси обвиняют Протасевича по трем статьям Уголовного кодекса страны: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Гражданка России Софья Сапега проходит подозреваемой по двум статьям - разжигание социальной вражды и розни и участие в массовых беспорядках.