У старого детского интерната в Канаде нашли 750 безымянных могил. Это не первая подобная находка

Школа работала в 1899-1997 годах. На территории интерната есть кладбище, где и были обнаружены безымянные могилы - это получилось сделать при помощи георадара. Чьи останки захоронены в неназваных могилах - пока неизвестно.

Среди местных жителей бытует мнение, что на кладбище хоронили как детей, так и взрослых из интерната. Также есть информация, что до 1960-х на могилах были таблички с именами, но после их убрали.

Школы-интернаты для детей-представителей коренных народов Канады существовали в стране с середины XIX до конца XX века. Через них прошли больше 150 тысяч детей - их забирали из семей и принудительной ассимилировали. Известно, что воспитанников подвергали насилию, плохо лечили и кормили.