В Гомеле начался судебный процесс над Тихановским, Статкевичем и их соратниками. Кто они?

Фигурантам грозит до 12-15 лет тюрьмы. Кроме того, Генпрокуратура выдвинула против Статкевича и фигурантов дела иск на 3,078 млн белорусских рублей - это около миллиона евро.

Несмотря на то, что подсудимые известны далеко за пределами Беларуси, на процессе лишних людей не будет: всех участников судят по экзотической процедуре - в закрытом режиме, прямо в гомельском СИЗО.

Кто такие подсудимые?

Сергей Тихановский - белорусский оппозиционный политик, блогер, автор и ведущий YouTube- и Telegram-каналов "Страна для жизни", предприниматель. Весной 2020 года он объявил о выдвижении в кандидаты в президенты, но Центризбирком не дал ему зарегистрироваться. Тогда кандидатом стала его жена Светлана Тихановская. 29 мая прошлого года на предвыборном митинге Светланы блогер был задержан белорусскими властями и отправлен в СИЗО.

Артем Саков - член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Он был одним из операторов YouTube-канала "Страна для жизни". Был задержан 31 мая 2020 года.

Гражданин России Дмитрий Попов - модератор соцсетей "Страны для жизни" - пропал вечером 4 июня 2021 года. Только через несколько дней стало известно, что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск в изолятор временного содержания. Оттуда его перевели в СИЗО-1. Попова будут судить по законам Беларуси.

Владимир Цыганович - блогер, автор YouTube-канала MozgON - задержан 9 июня 2020 года.

Еще один фигурант - администратор оппозиционного Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, он находится в СИЗО ровно год - с 25 июня 2020 года. В изоляторе он держал 40-дневную голодовку в знак протеста против необоснованных обвинений и неправомерного помещения под стражу.

Наконец, список участников гомельского процесса завершает ветеран белорусской политики еще с начала 90-х, один из старейших лидеров оппозиции Николай Статкевич. Он возглавляет незарегистрированную Белорусскую социал-демократическую партию ("Народная Громада"), в 2005 году получил три года ограничения свободы по политической статье. В 2010 году стал кандидатом в президенты Республики Беларусь и - как следствие - следующие пять лет провел в заключении "за организацию массовых беспорядков". До участия в выборах-2020 Статкевича не допустили как человека с непогашенной судимостью, и он поддержал Тихановскую. Был задержан еще задолго до выборов, 31 мая, по дороге на предвыборный пикет у столичного Комаровского рынка.

Все фигуранты этого дела были признаны правозащитниками политическими заключенными.

"Организация массовых беспорядков" и другие обвинения

Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, разжигании розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозах в адрес председателя ЦИК Беларуси, грубом нарушении общественного порядка и насилии в отношении представителей власти.

Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Еще в 2019 году Статкевич обратился к лидерам общественных объединений "Молодой фонт", "Белорусская христианская демократия" и "Европейская Беларусь" с предложением принять участие в беспорядках, считает следствие.

Игоря Лосика и Владимира Цыгановича обвиняют в разжигании вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов и организации массовых беспорядков.

Как проходит суд?

Суды в СИЗО в Беларуси - редкость. Ранее на таких процессах рассматривались дела в отношении участников бандитских группировок. Свидетели описывают действо так: в большом помещении (например, в актовом зале) устанавливают клетку, отводятся места для судьи, прокурора, защитников. У правозащитников суды в СИЗО вызывают опасения.

"В первую очередь, мы считаем, что в этой ситуации нарушается презумпция невиновности, поскольку у суда - мы априори считаем, что он объективный и независимый - складывается мнение о повышенной опасности обвиняемых. То же касается общественности: им также навязывают идею, что эти люди представляют повышенную опасность", - считает правозащитник Павел Сапелко. Он также усматривает в таких условиях проведения суда нарушение принципа быть судимым в присутствии публики.