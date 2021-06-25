Самоизоляцию не нужно соблюдать при въезде в Латвию из Литвы и четырех других стран

Список безопасных стран значительно расширился, поскольку по общему решению Европы порог "зеленого списка" также и в Латвии был увеличен с 50 до 75 случаев на 100 000 жителей.

За последние сутки в Латвии было выявлено 20 новых случаев заболевания, двухнедельный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 жителей снизился с 80,6 до 72,3, но это еще не позволило Латвии попасть в список "зеленых стран", что позволит ослабить ограничения на передвижение.

Следовательно, приезжающим из Эстонии, Швейцарии, Норвегии, Хорватии, Монако, Словакии, Италии, Австрии, Германии, Чехии, Лихтенштейна, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Польши, Румынии, Исландии, Мальты, Сан-Марино и Ватикана не нужно соблюдать самоизоляцию при въезде в Латвию, к которым теперь присоединились Литва, Швеция, Бельгия, Франция и Люксембург.

Принимая во внимание новый порядок, люди, въезжающие в Латвию или возвращающиеся в Латвию, у которых есть сертификат вакцинации или так называемый сертификат Covid-19, а также люди, которые переболели Covid-19, не должны соблюдать правила самоизоляции из любой страны ЕС/ЕЭЗ, включенной в зеленый или желтый список.

В свою очередь, те, у кого нет сертификата Covid-19, должны соблюдать самоизоляцию в Латвии после въезда из Дании, Нидерландов, Испании, Швеции, Словении, Греции, Андорры, Ирландии, Кипра, Португалии и Монако.

Испания и Португалия имеют самые высокие кумулятивные показатели Covid-19, составляющие 120,7 и 124 случая соответственно, в то время как в Литве этот показатель на прошлой неделе составил 113,3, упав до 61,1 случая, что позволило Литве выйти из "желтого списка" и быть включенной в "зеленый список" стран с низким риском для здоровья населения.

Согласно информации, опубликованной SPKC, самые низкие кумулятивные показатели в Ватикане и Сан-Марино - 0 и 2,9 случая соответственно.

В целом кумулятивный средний показатель по ЕС и ЕЭЗ продолжает снижаться, достигнув 51,2 случая. Неделю назад на 100 000 жителей приходилось 71,6 случая.